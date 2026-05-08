Ракети, дронове и взаимни обвинения: САЩ и Иран в нов сблъсък край Ормузкия проток

А мериканският президент Доналд Тръмп заяви, че три разрушителя на Военноморските сили на САЩ са преминали през Ормузкия проток, докато са били под обстрел.

Той подчерта, че няма нанесени щети по американските кораби. По думите му, в отговор са били нанесени „сериозни щети на иранските нападатели“.

Тръмп се похвали с удар по флота на Иран

Информацията бе съобщена от "Ройтерс", а по-рано американската армия потвърди, че е извършила удари по „ирански военни цели“ след атаки срещу нейни плавателни съдове, преминаващи през стратегическия Ормузки проток по път към Персийския залив.

Централното командване на американските въоръжени сили (CENTCOM) заяви в публикация в социалната мрежа X, че иранската страна е използвала ракети, дронове и малки плавателни съдове при атаките. Според съобщението американските сили са „прехванали непровокираните атаки“ и са отвърнали със защитни удари.

„Невиждани последствия“: Тръмп отвърна на Иран с военен удар в Ормузкия проток

В рамките на операцията САЩ са поразили няколко военни цели, включително обект за изстрелване на ракети и дронове, командни и контролни центрове, както и бази за разузнаване и наблюдение, уточнява американското командване.

От своя страна иранските въоръжени сили отхвърлиха американската версия за събитията. Според тях САЩ са нарушили примирието, като са атакували ирански петролен танкер и друг кораб, навлизащ в Ормузкия проток. Иран твърди още, че при съвместни действия с „някои страни от региона“ са били извършени въздушни удари по цивилни райони по крайбрежието на Бандар Хамир, Сирик и остров Кешм.

САЩ започнаха „разчистване“ на Ормузкия проток

Ормузкият проток, през който преминава значителна част от световните доставки на петрол, остава една от най-напрегнатите точки в Близкия изток, като всяка ескалация там предизвиква международна тревога за възможни последици върху глобалната сигурност и енергийни пазари.