Бивш генерален секретар на НАТО: Военната заплаха в Космоса е реална и нараства

М иналия месец Вашингтон беше разтърсен от новината, че САЩ разполагат с разузнавателна информация за руски опити за разполагане на ядрени мощности в Космоса. Лидерите в Конгреса и администрацията на президента Джо Байдън побързаха да смекчат настъпилата паника, като ясно заявиха, че няма непосредствена опасност за САЩ или техните съюзници. Това припомня Андерс Фог Расмусен, цитиран от Politico.

Расмусен е основател и председател на Rasmussen Global и в момента работи безвъзмездно с кабинета на украинския президент по въпросите за сигурността. Той е бивш генерален секретар на НАТО (2009-2014) и бивш министър-председател на Дания (2001-2009).

Военната заплаха в Космоса е реална и нараства. Освен това, както показва конфликтът в Украйна, съвременната война почти изцяло зависи от космическите възможности, като силите и на двете страни разчитат на сателити за комуникация, осведоменост за ситуацията и насочване на вражеските позиции, предупреждава Андерс Фог Расмусен.

Тази засилена военна зависимост от Космоса носи със себе си нови заплахи и предизвикателства, посочва Расмусен за Politico.

За никого не е тайна, че Русия и Китай инвестират значителни средства в космически способности. И двете страни са извършили добре оповестени тестове на противоспътникови ракети, а за Русия е известно, че разполага с наземни лазерни оръжия, предназначени да заслепяват спътникови сензори. Москва дори недвусмислено заяви, че смята западните търговски спътници за легитимни цели във всеки бъдещ конфликт, пише авторът.

Русия скоро няма да разполага със свое антисателитно оръжие в Космоса, ето защо

Разработването на ядрени противоспътникови оръжия в космическото пространство обаче би означавало значителна ескалация - и би било също така пряко нарушение на Договора за космическото пространство от 1967 г., който забранява "всякакви обекти, носещи ядрени оръжия или други видове оръжия за масово унищожение" в орбита, допълва той.

Освен това, тъй като Космосът става все по-важен за воденето на война, съществува допълнителна опасност държавите, които не разполагат със сложни космически способности - като Иран - да се опитат да изравнят силите си в бъдещ конфликт, като изстрелят наземни ракети за поразяване на цели в Космоса. В такъв случай спътниците в най-близките до Земята орбити биха били особено уязвими. И това не е всичко. Враждебен участник може също така да се опита да унищожи няколко спътника в ниски земни орбити, за да създаде опасен облак от отломки. Подобен ход би довел до извеждане от строя на други спътници, което би навредило не само на военните способности, но и би застрашило всички глобални услуги, които разчитат на спътникова връзка, смята Расмусен.

Ето защо западните политици трябва спешно да се адаптират към тези нови заплахи.

Първо, трябва ясно да сигнализираме на Русия за последиците от ескалация в Космоса. Ако оставим космическото пространство като сива зона, това само ще насърчи нашите противници да ни изпробват, рискувайки да направят грешна преценка. НАТО направи важна стъпка в това отношение през 2021 г., когато лидерите се споразумяха, че клаузата за колективна отбрана по член 5 може да бъде задействана при "атаки към, от или в рамките на Космоса", казва бившият генерален секретар на НАТО.

Следващата стъпка трябва да бъде предприемането на отбранителни мерки, както и в други области, което да сигнализира за нашата решимост да поддържаме стабилността в Космоса.

OPINION: Politicians must not ignore security threats in space.https://t.co/cpijuhClzQ