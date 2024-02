Над 878 дни в Космоса: Руски космонавт постави световен рекорд

В неделя руски космонавт постави световен рекорд за най-дълго време, прекарано в Космоса, след като прекара повече от 878 дни или почти две години и половина.

Към 08:30 ч. по Гринуич Олег Кононенко подобри рекорда, поставен от сънародника му Генадий Падалка, съобщи руската космическа агенция Роскосмос. Падалка записа 878 дни, 11 часа, 29 минути и 48 секунди по време на пет космически полета, преди да се пенсионира през 2017 г.

Today at 08:30:08 UTC Oleg Kononenko broke the world record for the most time spent in space which previously was held by Gennady Padalka, who scored a total of 878 days, 11 hours over five space flights. Oleg is expected to gain a total of 1000 days in space on June 5, 2024. pic.twitter.com/efrhld3UZo — Katya Pavlushchenko (@katlinegrey) February 4, 2024

59-годишният Кононенко счупи рекорда, докато обикаляше на 423 км от Земята по време на петия си космически полет.

"Летя в Космоса, за да правя любимото си занимание, а не за да поставям рекорди", казва той пред държавната информационна агенция ТАСС в интервю от Международната космическа станция (МКС).

"Гордея се с всичките си постижения, но най-много се гордея с това, че рекордът за обща продължителност на престоя на човек в Космоса все още се държи от руски космонавт", посочва Кононенко, който е командир на Роскосмос.

‼️🇷🇺🛰 A #Russian cosmonaut broke the world record for longest stay in space. Oleg Kononenko spent more than 878 days in orbit, Roscosmos said. pic.twitter.com/jHruGGYsf6 — Maimunka News (@MaimunkaNews) February 4, 2024

Настоящият му космически полет е планиран да приключи в края на септември, като дотогава той ще е записал 1110 дни в Космоса.

По данни на Европейската космическа агенция той е започнал космическата си кариера като инженер, а на 34-годишна възраст започва да се обучава за космонавт, след като се присъединява към групата, избрана за програмата за МКС. Първият му космически полет се състои скоро след това, през април 2008 г., и продължава 200 дни.

Le cosmonaute russe Oleg Kononenko bat le record du temps passé dans l'espacehttps://t.co/ViWG7bDU0E pic.twitter.com/f9H85cBatT — BFMTV (@BFMTV) February 5, 2024

Кононенко разказва пред ТАСС, че видеоразговорите и съобщенията са му позволили да поддържа връзка, но че едва след завръщането си на Земята е осъзнал колко много от живота си е пропуснал.

"Едва след като се върнах у дома, осъзнах, че в продължение на стотици дни в мое отсъствие децата са растели без баща. Никой няма да ми върне това време", споделя той.

Космонавтът казва също, че тренира редовно в опит да противодейства на физическите ефекти от "коварната" безтегловност.

Cosmonaut Oleg Kononenko is on track to shatter the world record for time spent in space, aiming for a staggering 1,000 days in orbit by June 5, surpassing Gennady Padalka's formidable 878-day record. A testament to human endurance and exploration beyond our planet. pic.twitter.com/jpwuZJzsfY — Byte (@ByteEcosystem) February 4, 2024

"Не се чувствам лишен или изолиран", уточнава Кононенко.

Петте му космически полета са продължили 16 години, като през това време напредъкът в технологиите е направил подготовката за всеки полет по-трудна, казва той.

"Професията на космонавта става все по-сложна. Системите и експериментите стават все по-сложни. Повтарям, че подготовката не е станала по-лесна", смята Кононенко.

Oleg Kononenko, commander of the Roscosmos cosmonaut squad and a TASS special correspondent on the International Space Station, has beaten the world record for the most time spent in space:https://t.co/hEiz4PzofI pic.twitter.com/57E31uOjnZ — TASS (@tassagency_en) February 4, 2024

МКС е един от малкото международни проекти, в които Вашингтон и Москва продължават да си сътрудничат тясно след нахлуването на Русия в Украйна. През декември Роскосмос заяви, че програмата за кръстосани полети с НАСА е удължена до 2025 г.

Надеждността на руската космическа програма, която в миналото е била гордост за страната, е поставена под въпрос през последните години. През октомври в руския сегмент на МКС се появи трети теч на охлаждаща течност за по-малко от година, което подсказва за това, което анализаторите описват като обсаден космически сектор, който се бори да се възстанови след години на недостиг на финансиране, неуспехи и корупционни скандали.