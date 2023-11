Експлозия, замразяване или внезапно изгаряне: Какво се случва с човешкото тяло в Космоса

В орбита около планетата са били само малко над 600 души, а трима са загубили живота си. Това са космонавтите Георгий Доброволски, Владислав Волков и Виктор Пацаев, посочва IFL Science.

Учените все още си задават въпроса: какво би се случило, ако тялото ви бъде изложено на космическия вакуум. (Космосът е вакуум, съдържащ междузвездна материя с много ниска плътност, малки количества кислород, електромагнитно излъчване, магнитни полета, космически прах, космически лъчи, както и малко познати форми на материя, като хипотетична тъмна материя и тъмна енергия - бел.ред)

Популярните отговори на този въпрос, които често се разпространяват в публичното пространство са измамни. Тялото ви няма да се взриви, да се превърнете в кубче лед или незабавно да изгорите до смърт.

Смъртта ви в космоса няма да бъде особено драматична. Вероятно няма да бъде много болезнена, посочва IFL Science. Нещата, които всъщност ви убиват, когато не носите скафандър в космическото пространство, са липсата на атмосферно налягане и кислород.

Surviving in Space Without a Spacesuit: The Harsh Reality. In just 10-15 sec, lack of oxygen would render you unconscious. The oxygen in your body would expand, causing your lungs to rupture & blood to boil. A fatal embolism.#SpaceSurvival #AstronautLife #astronaut #gulfcast pic.twitter.com/Fo4kAqwkMk