"Бъдещето е в небесата": Първите думи на турския космонавт (СНИМКИ/ВИДЕО)

"Бъдещето е в небесата" - с тази фраза на основателя на турската република Мустафа Кемал Ататюрк, осъществи първия си контакт със Земята първият турски космонавт Алпер Гезеравджъ, който излетя тази нощ заедно с екипажа на мисията AX-3 (Axion Mission 3) към Международната космическа станция, предаде турската държавна телевизия ТРТ Хабер.

Гезеравджъ пое на космическото си пътуване от базата "Кенеди" в щата Флорида, САЩ, в 00:49 ч. турско време (23:49 ч. българско). Около час и половина по-късно бе осъществен и първият контакт с космонавтите.

НАСА одобри екипажа на третата частна мисия до Международната космическа станция

Малко след като ракетата Фалкон 9 (Falcon 9) се отдели успешно от капсулата Драгон (Dragon), Space X излъчи на живо от своята страница в Интернет, първите думи и впечатления на екипажа.

