Русия скоро няма да разполага със свое антисателитно оръжие в Космоса, ето защо

С поред двама души, запознати с разузнавателните данни на САЩ, макар Русия да напредва в опитите си да разработи опасен нов ядрен потенциал в космоса, тя не е готова да разположи такова устройство в близко бъдеще.

Москва все още трябва да завърши работата си по противоспътниково оръжие с ядрена технология - заплахата, за която тази седмица бе сигнализирано в разузнавателна информация, разпространена в Капитолия. И не е ясно дали Москва има възможност да го изстреля успешно в орбита, ако усъвършенства оръжието си, казаха двамата души, на които бе предоставена анонимност, за да обсъдят секретната информация, съобщи Politico.

Това съвпада с предупрежденията на администрацията на Байдън, а някои депутати от Капитолия, които са се запознали с информацията, твърдят, че макар и да има време за паника, то все още не е дошло.

"Това не е активна способност, която да е разгърната. Въпреки че стремежът на Русия към този конкретен потенциал е обезпокоителен, няма непосредствена заплаха", заяви говорителят на Съвета за национална сигурност Джон Кърби пред репортери в четвъртък.

Обсъжданият вид оръжие вероятно ще има способността да унищожава сателити, включително американски. Това би могло да наруши комуникациите по целия свят и потенциално военните операции на САЩ.

