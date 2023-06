"Никога не е без риск": Колко хора са загинали в Космоса?

К осмическите полети не са безопасни, а стремежът да се изследва последната граница е свързан с огромни рискове за астронавтите, които водят полета. Но дали космическите полети действително са стрували живота на хората?

Да, 21 души са загинали в космоса, казва Найджъл Пакъм, заместник-директор на НАСА по безопасността и осигуряването на мисиите, пред Live Science.

Пет космически полета - три от НАСА и два от Съветския съюз - са завършили с фатален край. "Инцидентите обикновено са комбинация от необичайни обстоятелства, грешка в оборудването, човешка грешка, политика и управление", казва Джим Хермансън, професор по аеронавтика и астронавтика във Вашингтонския университет в Сиатъл.

Двете най-смъртоносни катастрофи са свързани с мисии на космически совалки на НАСА. През януари 1986 г. космическата совалка "Чалънджър" се взриви 73 секунди след старта и уби седемчленния си екипаж, включително Криста Маколиф, учителка от Ню Хемпшир, която беше на борда в рамките на проекта на НАСА "Учител в космоса". Аварията е резултат от необичайно ниските температури в Кейп Канаверал, които са довели до загуба на гъвкавост на някои от уплътнителите на ракетата.

"Горещ газ изтече и изгоря в резервоара за гориво и предизвика масивна експлозия", казва Хермансън пред Live Science. Ръководството също е частично виновно, тъй като е продължило изстрелването въпреки предупрежденията на някои инженери от НАСА, добави той.

