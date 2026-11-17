В ътрешната комуникационна мрежа на Агенцията за национална сигурност на САЩ (NSA), използвана за обмен на строго секретна информация, е излязла от строя. За проблема съобщава Си Ен Ен, позовавайки се на петима души, запознати със ситуацията.

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Системата, известна като NSA Net, позволява на служителите на агенцията да обменят класифицирани данни помежду си. Към момента няма данни прекъсването да е причинено от кибератака.

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Докато специалистите установяват мащаба на проблема, ръководството на NSA е въвело поетапно пристигане на служителите на работните им места. Така се цели да бъде организирана работата на агенцията, докато се изясняват причините за срива.

Настоящ и бивш американски служител заявиха пред Си Ен Ен, че прекъсването в мрежата няма да засегне способността на агенцията да предава спешна разузнавателна информация на президента Доналд Тръмп, докато той пътува над Азия на борда на президентския самолет „Еър Форс Уан“. Източниците посочиха, че съществуват множество дублиращи системи и резервни мрежи, чрез които правителството може да поддържа сигурна връзка с президента. В момента той се намира във Филипините, а утре заминава за Китай за разговори с китайския и колега Си Дзинпин и руския президент Владимир Путин.

Сривът в най-мощната разузнавателна агенция на САЩ идва непосредствено след поредица от сериозни технически неизправности, засегнали авиокомпании и други корпорации в цялата страна.