В незапната лидерска криза в Nvidia става все по-сложна – основателят Дженсън Хуанг изразява готовност да се завърне на поста главен изпълнителен директор, макар че съпротивата в рамките на борда на директорите прави подобно завръщане далеч несигурно. Ситуацията започва да оказва влияние и върху бизнес стратегията на Nvidia и по-конкретно върху отношенията ѝ с Китай, което добавя още един пласт несигурност за най-влиятелния производител на чипове за изкуствен интелект в света.

Хуанг наруши мълчанието си във вторник, след внезапното си напускане на компанията, която е основал и ръководил в продължение на повече от три десетилетия. В публично изявление, цитирано от The Wall Street Journal, той изрази признателност за подкрепата, получена от служители, инвеститори, бизнес партньори и клиенти на Nvidia, като заяви, че за него би било чест да се завърне, ако бордът на директорите прецени, че това е в най-добрия интерес на компанията.

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Вместо да разглежда напускането си като окончателен край на ангажираността си с Nvidia, Хуанг изглежда готов да преразгледа решението си, ако се появи такава възможност. Това обаче не означава, че компанията е готова да го приеме.

Според информация на Semafor, някои директори в Nvidia настояват за връщането на Хуанг, въпреки съпротивата на други членове на борда. А Tom's Hardware съобщава за писмо от служители, което е изпратено до борда на директорите и в него се твърди, че бордът рискува загуба на незаменими служители, които могат да напуснат, ако Хуанг не се върне. Ръководството на компанията не е напълно единно относно начина за справяне с кризата. Налице е и сериозен натиск извън борда, като видни технологични ръководители и инвеститори публично подкрепят завръщането на бившия изпълнителен директор.

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Поддръжниците на неговото завръщане твърдят, че огромният възход и технологичното господство на Nvidia са свързани с уникалната визия, взаимоотношения и инженерна далновидност на Хуанг. Те твърдят, че отстраняването на съоснователя, който изгради революцията в областта на изкуствения интелект, води до непоносими рискове за изпълнението. Този тласък обаче среща твърда съпротива от независими директори и комисии, които твърдят, че възстановяването на изпълнителен директор под активно федерално разследване от ФБР и конгресните комисии би довело до катастрофални регулаторни ответни мерки и колапс на управлението.

Съществува обаче важно обстоятелство, което прави евентуалното завръщане на Хуанг още по-малко вероятно. По време на конферентния разговор на Nvidia, посветен на финансовите резултати, председателят на борда Харви Джоунс заяви категорично, че бордът е приел оставката на Хуанг единодушно и няма намерение да го възстановява на поста. Вместо това компанията продължава с търсенето на нов директор, като същевременно създава нов комитет към борда, който ще следи въпросите, свързани с националната сигурност и спазването на правилата за контрол върху износа.

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Проблемът надхвърля рамките на личното поведение на Хуанг. Nvidia се оказа в центъра на все по-деликатен геополитически спор, засягащ усъвършенстваните чипове за изкуствен интелект и достъпа на китайски компании до тях. Хуанг твърдеше, че запазването на достъпа до китайския пазар е от значение за американските технологични компании, дори когато Вашингтон въведе ограничения, целящи да попречат на Китай да се сдобие с най-мощните процесори.

Изглежда, че тази стратегия сега се променя. Според TechCrunch, временно изпълняващият длъжността главен изпълнителен директор Колет Крес е обявила, че Nvidia ще преустанови продажбите на своите процесори H200 в Китай. Това решение на практика слага край на спорна договореност, постигната по време на управлението на Хуанг, която позволяваше доставките на определени чипове през Съединените щати, при условие че се заплаща мито в размер на 25%.

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Китай представлява важен пазар за хардуер, като същевременно местните производители активно разработват алтернативи на продуктите на Nvidia. Загубата на достъп до китайски клиенти би могла да създаде възможности за местните конкуренти, макар че американските ограничения върху износа също така затрудняват китайските компании при придобиването на най-усъвършенстваните технологии на Nvidia чрез чуждестранни центрове за данни.

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Под новото си ръководство Nvidia стигна до заключението, че рисковете, свързани със спазването на регулациите, продължаващото напрежение с Министерството на търговията на САЩ и засиленият геополитически контрол, значително надхвърлят ползите от поддържането на спорно присъствие в Китай. Вместо това компанията пренасочва мащабните си производствени ресурси и вериги за доставки на технологии за изкуствен интелект изцяло към инфраструктура в САЩ, към държави в Европа, както и към мащабни проекти за „суверенен изкуствен интелект“ в Близкия изток и Азиатско-тихоокеанския регион.