Ч акането най-накрая приключи, след като феновете вече знаят, че Робърт Патинсън ще изиграе Джеймс Бонд, когато супершпионинът се завърне на екран през 2028 година. Но след като вече имаме главния актьор, погледите се насочват към това коя ще бъде неговата бляскава екранна партньорка.

От 60-те години на миналия век насам поредицата създаде редица невероятни образи, от събирачката на миди Хъни Райдър до ясновидката Солитер и, по-скоро, Маделин Суон, която роди дъщерята на тайния агент.

JUST IN: Margaret Qualley emerges as the favorite to play the next Bond girl in Robert Pattinson’s 007 debut. 27% chance. 🔗 https://t.co/gSeUCDVWva https://t.co/gk89j4MP8E — Polymarket (@Polymarket) November 17, 2026

Спечелването на ролята на момиче на Бонд има различно отражение върху кариерите на актрисите. Докато звезди като Джейн Сиймур и Ева Грийн постигнаха огромен успех, други се затрудниха да си осигурят бъдещи ангажименти.

И така, дали следващото момиче на Бонд ще бъде широко разпознаваема звезда като Зендая или Флорънс Пю, или някой, който в момента стои в сянка? Едно име, което неизменно се котира високо, е американската актриса Маргарет Куоли, на която според информациите ролята вече е била предложена, макар и редом до Калъм Търнър в образа на агент 007.

Разбира се, Маргарет не е единственото име, тъй като Зендая често е посочвана от феновете като актрисата, която се надяват да поеме ролята, докато звездата от "Блейд Рънър 2099" Хънтър Шафър наскоро беше определена за един от фаворитите за предстоящия филм.

В ГАЛЕРИЯТА разглеждаме някои от най-вероятните кандидатки: