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П редупреждението на американското посолство в София за възможни терористични атаки в Европа по време на празниците по-скоро отразява общо повишаване на риска, отколкото информация за конкретна непосредствена заплаха. Това заяви експертът по сигурност и бивш заместник-министър на вътрешните работи Филип Гунев в ефира на NOVA.

Посолството на САЩ в София предупреди за терористични атаки в Европа

„Ако прочетете съобщението, ще видите, че сякаш е копирано отпреди десет години. Почти няма разлика в текста“, посочи той. По думите му подобни предупреждения са били отправяни и в периода, когато „Ислямска държава“ представляваше сериозна заплаха за сигурността в Европа.

Според Гунев настоящата ситуация има и допълнително измерение, свързано с напрежението между САЩ и Иран. Той припомни, че след началото на военните действия в Близкия изток са регистрирани няколко случая на заплахи срещу американски обекти в Европа, свързани с различни прокси структури.

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„Не мисля, че трябва да има съмнение, че когато САЩ атакуват Иран, Техеран търси начини да се защити, включително чрез терористични атаки“, коментира експертът.

Той уточни, че общите предупреждения към гражданите не означават непременно, че има конкретна информация за подготвян атентат. Когато службите разполагат с данни за определени заплахи, те работят по тях, без това задължително да се оповестява публично.

Кибератаки и хибридни заплахи

Гунев обърна внимание и на хибридните заплахи, сред които сигналите за поставени взривни устройства на летища и в самолети, както и възможните кибератаки срещу критична инфраструктура.

Според него дигитализацията на транспорта, енергетиката и други обществени системи създава нови уязвимости.

„Непрекъснато повишаваме ефективността на тази инфраструктура чрез дигитализация и автоматизация. Но тези системи са електронни, използват изкуствен интелект и съответно могат да бъдат уязвими към кибератаки“, предупреди експертът.

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Рискът от екологична катастрофа в Черно море

Филип Гунев коментира и зачестилите инциденти с плавателни съдове в Черно море, включително последния ударен кораб в изключителната икономическа зона на България.

Според него най-сериозният риск не се изчерпва с икономическите последици от евентуално поскъпване на корабоплаването. По-голяма опасност представлява възможността за екологична катастрофа, която би могла да засегне и туристическия сектор.