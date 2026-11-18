П оредица от несвързани технически проблеми и разпространението на дезинформация в социалните мрежи породиха безпокойство сред американското общество относно потенциално мащабно прекъсване на електрозахранването. В резултат на това се наблюдава значителен ръст в продажбите на продукти за оцеляване, което илюстрира как възприятието за криза може да повлияе на потребителското поведение.

През изминалата седмица няколко събития допринесоха за нарастващото напрежение. На 13 ноември Федералната авиационна администрация (FAA) временно преустанови всички излитания на самолети в САЩ за повече от четири часа, което представлява най-дългото спиране на въздушния трафик в цялата страна след 11 септември 2001 г. Няколко дни по-късно, на 16 ноември, големи американски банки като JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America и U.S. Bank изпитаха прекъсвания на услугите и забавяния на трансакции, съобщава New York Post.

На фона на тези реални инциденти, в интернет пространството започна да циркулира невярна информация. Вирусно видео, което по-късно е доказано като фалшиво, показва как президентът Тръмп уж заявява на пресконференция, че „90-дневно прекъсване на електрозахранването ще се случи преди края на годината“. В действителност няма реална заплаха, а на 17 ноември е проведен единствено национален тест на Системата за спешно предупреждение за радиа и телевизии.

Въпреки опровергаването на слуховете, потребители в социалната мрежа TikTok изразиха сериозни притеснения. „Някой друг чу ли, че светът трябва да свърши днес? Очевидно интернет ще спре, банките ще затворят и всички ще седим на тъмно“, гласи публикация на един потребител. Тази несигурност подчертава скоростта, с която непроверена информация може да предизвика масова тревога.

В отговор на нарастващите опасения, вицепрезидентът Джей Ди Ванс коментира ситуацията по време на участие във Fox News. Той посъветва американците да останат спокойни, но предпазливи. „Трябва ли да се готвим да строим бункер, да се запасяваме с храна и вода? Отговорът ми на това е не, не виждаме приближаваща се криза. Но трябва да сте подготвени за всичко“, заяви политикът, цитиран от New York Post. Той добави, че целта е „да предотвратим най-лошите резултати, но също така да сме подготвени за тях“.

Като пряк резултат от безпокойството, таблетките за пречистване на вода Aquatabs Water Purification Tablets се изкачиха до върха на своята категория в Amazon. Според данните, публикувани в статията, над 100 000 купувачи са закупили продукта през последния месец. Този скок в търсенето на стоки за спешни случаи е показателен за нивото на обществената тревожност.

Настоящата ситуация напомня за събитията от 2020 г., когато в началото на пандемията от коронавирус се стигна до масово изкупуване на тоалетна хартия, хранителни продукти и други стоки от първа необходимост. Въпреки че експертите не предвиждат апокалиптичен сценарий, реакцията на потребителите показва, че споменът за недостиг и желанието за подготовка остават силни фактори в моменти на несигурност.