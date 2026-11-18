О бичате ги или ги мразите, технологиите засягат всеки аспект от живота ни. Независимо дали става въпрос за проверка на имейла при пристигане на работа, хващане на полет през натоварения празничен сезон или проверка на приложение, за да видите колко пари имате в банковата си сметка.

С тези дигитални инструменти можете да управлявате живота си с натискането на един бутон. Но от друга страна, денят ви може да бъде обзет от хаос заради един обикновен меден проводник.

През изминалата седмица милиони потребители на Microsoft по света загубиха достъп до онлайн офис услугите на компанията, а хиляди пътници останаха блокирани, след като техническа повреда наруши работата на системата за контрол на въздушното движение в САЩ, а сега клиенти на големи банки изпитват затруднения да влязат в онлайн сметките си.

Даниел Лемънс, вицепрезидент по операциите в базираната в Нешвил ИТ фирма DirecTech Connect, заяви пред The Independent, че хората трябва да бъдат „достатъчно притеснени, за да планират, а не да изпадат в паника“.

„Истинският урок е колко много отделни услуги тихомълком зависят от едни и същи няколко доставчика. Когато един от тях се срине, имейлите, споделянето на файлове, вписванията в профили и дори телефонните системи могат да откажат едновременно, защото всички те са изградени върху една и съща основа“, каза Лемънс.

Габриел Хемпел, стратег по операциите за сигурност в базираната в Колорадо компания за киберсигурност Exabeam, каза пред The Independent, че скорошните сривове са „важно напомняне, че нашето разбиране за технологичния риск трябва да се развива заедно със системите, които изграждаме“.

„Станахме много добри в обсъждането на киберсигурността от гледна точка на нападатели, уязвимости и изтичане на данни, но това е само част от рисковия пейзаж. Лошите промени, отказалите зависимости и остаряващата инфраструктура могат да причинят смущения в същия мащаб“, посочи Хемпел.

Фран Вилялба Сегара, основател и главен изпълнителен директор на INTERNXT, компания за киберсигурност, базирана в Испания, предупреди в изявление за The Independent за нарастващата зависимост на обществото от технологиите.

„Истинската причина за безпокойство не е една-единствена главна заплаха - това е основната реалност, че нашата дигитална икономика стана толкова свръхсвързана, че изолирани софтуерни грешки, повреди в бази данни или грешки при преноса на данни вече предизвикват незабавни, силно видими смущения в живота на милиони хора“, заяви той.

„Живеем в епоха на повишена дигитална крехкост, в която честотата на тези сривове просто отразява колко силно съвременното общество разчита на сложни, постоянно актуализиращи се кодови бази“, каза още експертът.

Сривът на Microsoft започна в средата на работния ден в четвъртък, докато милиони хора проверяваха имейлите си чрез Outlook и провеждаха виртуални срещи чрез Teams.

Докато някои приеха ситуацията с чувство за хумор, публикувайки в социалните мрежи видеоклипове, в които се радват, че могат да си починат от работа, това показа колко зависими са компаниите, правителствата и другите обществени услуги от технологиите.

Microsoft се извини за прекъсването и увери потребителите, че то не е свързано с кибератаки или агенти с изкуствен интелект.

„Инцидентът беше причинен от проблем по време на по-ранно надграждане на мрежовия капацитет, който се прояви след скорошна промяна в мрежата. Отстранихме основния проблем и продължаваме да възстановяваме услугата за останалите клиенти и региони“, написа компанията в платформата X в петък.

Услугите на Microsoft бяха напълно възстановени в събота.

Шарън Мартин, директор по вътрешните иновации в базираната в Мериленд фирма за киберсигурност Huntress, заяви пред The Independent: „Когато масово организациите разчитат на едни и същи няколко доставчика, една повреда се превръща в нещо повече от проблем на една компания“.

„Microsoft не работеше за един ден миналата седмица и фирми по целия свят трябваше да търсят заобиколни решения, само за да си свършат работата. Това е като град с един мост. Всъщност не го виждаш като огромен проблем, докато не започне ремонт на пътя и тогава никой не може да излезе. Не е виновен общинският съвет; просто няма лесен обиколен път“, продължи Мартин.

На авиокомпаниите, които вече бяха засегнати от срива на Microsoft, след това беше наредено от Федералната авиационна администрация (FAA) да приземят всички свои полети, след като възникна проблем при подмяната на стар меден проводник с оптичен кабел от подизпълнител в радиосъоръжение в Ел Дорадо, Арканзас.

Ник Рийз, професор в Центъра за глобални въпроси към Нюйоркския университет, който преди това е бил директор по политиката за нововъзникващи технологии в Министерството на вътрешната сигурност, каза пред The Independent: „Приземяването на всички полети в САЩ от страна на FAA е изключително рядка мярка, предприета миналата седмица поради срив в системата. Докато мнозина побързаха да си помислят за кибератака или събитие, свързано с изкуствен интелект, истинският урок тук е за устойчивостта“.

„Нашата полетна система е един пример от многото крехки системи, от които зависим за нашите критични услуги. Старата инфраструктура, която трябваше да бъде подменена преди години, прави системата ни по-крехка всеки ден. Крехкостта ни излага на редица потенциални проблеми – от присъща системна слабост до потенциални атаки в бъдеще“, заяви Рийз.

Експертът предупреди, че сривът е „демонстрирал на враждебните фактори колко лесно би било да се създаде мащабен ефект в рамките на САЩ, който засяга хора по целия свят“, добавяйки: „Това събитие трябва да послужи като сигнал за събуждане за изграждане на устойчивост и подмяна на остарелите системи, дори ако това ще струва много пари“.

Общонационалното спиране на полетите продължи повече от четири часа в петък. Повече от 7000 полета в рамките на, към или извън страната бяха забавени, а над 9000 бяха отменени през този ден, според сайта за проследяване на полети FlightAware.

„Видях няколко души със сълзи на очи“, каза пред местната медия WPTZ Чад Брайтбил, който е пътувал през международното летище „Патрик Лийхи Бърлингтън“ във Върмонт. Друг пътник на международното летище в Албакърки, Марица Брумър, сподели пред KOAT: „Трябва да се прибера при семейството си, така че сега съм малко притеснена. Нали разбирате. Мисля си, какво се случва?“.

Не е изненадващо, че президентът Доналд Тръмп прехвърли вината върху своя съперник от Демократическата партия, бившия президент Джо Байдън.„Администрацията на Байдън беше катастрофа за FAA. Всичко, до което се докоснаха, се обърка. Огромни пари бяха похарчени неразумно, правейки една стара и счупена система по-лоша, отколкото беше, когато започнаха“, написа той в Truth Social в неделя.

След бурния край на миналата седмица нов срив предизвика безпокойство. Хиляди клиенти на големи банки, включително JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Capital One и Wells Fargo, както и на платформата за директни плащания Zelle, съобщиха за затруднения при достъпа до онлайн сметките си в понеделник.

Проблемът произтича от техническа неизправност в Chase, която изглежда е засегнала и други финансови услуги, с които банката си взаимодейства.

„JPMorganChase изпита временен проблем, свързан със софтуерна грешка в локални хардуерни системи – няма доказателства това да е свързано с кибератака. Обслужването на някои клиенти отнема повече време от обичайното. Там, където сме били страна по трансакция, включваща други банки, тези банки може да са били засегнати, но това не е системен проблем. Клиентите все още имат достъп до своите сметки и средства. Работим усърдно, за да разрешим проблема до края на днешния ден“, написаха от Chase в X в понеделник.