САЩ с предупреждение за риск от терористични атаки в Европа: Има ли повод за притеснение

Тъмната страна на Стивън Хокинг: Стриптийз, островът на Епстийн и съпругата, която се чувствала като „затворник“

Земетресение с магнитуд 5,4 разлюля Вранча, усетено е и у нас

Преди историческата среща с Тръмп: Путин и Си обсъдиха Украйна и международната обстановка

Нова Ялта в Китай: Путин видя Европа в „унизителен упадък“ преди срещата с Тръмп

Без Дженсън Хуанг, но с двойно повече пари: Nvidia отчете 116 млрд. долара приходи и отказа да върне шефа си

Ш естима души са били транспортирани до болници след силното земетресение с магнитуд 5,4 по Рихтер, което разлюля Румъния тази нощ и беше усетено осезаемо в България, Молдова и Украйна. Засега няма данни за сериозни материални щети, съобщиха от Главния инспекторат за извънредни ситуации на Румъния, цитирани от изданието „Котидианул“.

Земетресение с магнитуд 5,4 разлюля Вранча, усетено е и у нас

Най-силно напрежение е отчетено в окръг Галац, където трусът предизвика паника сред местните жители и на телефон 112 постъпиха множество сигнали.

Двама души в окръга са получили леки наранявания при опит да напуснат жилищата си по време на земетресението. Единият е пострадал в областта на главата, след като се е затичал към изхода на сградата.

По данни на спешните служби общо шестима души са откарани в болница за преглед и медицинска помощ. В един от случаите майка е отказала детето ѝ да бъде хоспитализирано.

При други две обаждания операторите на телефон 112 са оказали психологическа подкрепа и са дали указания на изпадналите в паника граждани как да действат по време на труса.

Серия от земетресения и силен тътен през нощта: Жители на Смолянско се евакуираха от страх

Най-силното земетресение в Румъния от началото на годината

Земетресението е усетено в редица румънски градове, включително в столицата Букурещ, както и в множество населени места в Северна България.

Според сеизмологичните данни това е най-мощният трус на територията на Румъния от началото на 2026 г. Предишното най-силно земетресение за годината е регистрирано на 19 октомври и е било с магнитуд 4,8.

Епицентърът отново е в района на Вранча - най-активната сеизмична зона в Румъния. Там земетресенията възникват на междинна дълбочина между 60 и 200 километра и могат да бъдат усетени на големи разстояния в региона.

Едно от най-разрушителните земетресения в района е това от 4 март 1977 г. с магнитуд 7,4, при което загиват над 1500 души.