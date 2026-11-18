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Цените на бензина и дизела в България може да се понижат с още 7-8 евроцента за литър до края на ноември. Това прогнозира Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на вносителите и превозвачите на горива пред NOVA.

Според него, ако тенденцията на международните пазари се запази, бензинът може да достигне около 1,40 евро за литър, а дизелът - 1,75 евро.

Прогнозата идва на фона на увеличеното световно производство на петрол и очакванията за свръхпредлагане на суровината.

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Колко струват горивата в момента

По данни на платформата Fuelo, към 18 ноември средната цена на бензин А95 в България е 1,51 евро за литър, а на дизела - 1,84 евро.

И при двата вида гориво се наблюдава поевтиняване спрямо началото на ноември.

Различна е ситуацията при пропан-бутана. Докато на 1 ноември цената му е била 0,61 евро за литър, към момента тя достига 0,77 евро.

Това означава поскъпване с 16 евроцента за малко повече от две седмици, въпреки премахването на акциза върху това гориво от 1 октомври.

Защо бензинът и дизелът може да поевтинеят още

През октомври Саудитска Арабия е увеличила добива си на петрол до 10,5 млн. барела дневно, което е най-високото равнище от 2022 г. насам.

За първи път от началото на войната световното предлагане на петрол надвишава търсенето. Международната агенция по енергетика отчита сравнително стабилни доставки, като при липса на нова военна ескалация има възможност за допълнително понижение на цените.

Хаджидимитров посочи, че през последните две седмици Русия също отчита рекорден за последните две години износ на петрол.

В комбинация с увеличеното производство на Саудитска Арабия това създава условия за значително предлагане на световния пазар.

Експертът изрази надежда, че тази тенденция ще доведе до поевтиняване на суровия петрол, а впоследствие и на крайните горива по бензиностанциите.

Защо пропан-бутанът поскъпва

За разлика от бензина и дизела, при пропан-бутана има недостиг на пазара.

По думите на Хаджидимитров причините са както производствените разходи, така и затрудненията в доставките заради атаките в Черно море.

Експертът посочи, че наличните количества не са достатъчни, което води до повишение на цените с около 14-15 евроцента.

Така, въпреки очакванията за поевтиняване на бензина и дизела преди празничните пътувания, при пропан-бутана тенденцията остава противоположна.