О коло 20 представители на коренното население в бразилската Амазония излязоха от доброволната си изолация, съобщиха няколко природозащитни организации във вторник, биейки тревога заради зачестилите набези в територията на племето.

По данни на неправителствената организация Survival International, членове на народа Ава (Awá), които живеят в пълна изолация от съвременния свят, са пристигнали в понеделник в село на етническата група Гуажажара в североизточния щат Мараняо и са осъществили контакт с правителствен екип в „историческа среща“.

Местните общностни лидери разказаха, че жителите на селото веднага са предложили храна на гостите. „Те поискаха ямс (сладки картофи) и го отнесоха обратно в гората си“, уточниха от Survival International.

Признаци на тежко недохранване и риск от епидемии

Народът Ава традиционно се препитава с лов, но през последните години е подложен на нарастващ натиск от незаконни дървосекачи, бракониери и животновъди, които навлизат в земите им.

Видео от срещата, заснето от местни жители и разпространено от Survival International, показва група мъже, жени и деца на края на гората. Частично скрити от растителността, те са без дрехи, носят огърлици, а мъжете държат лъкове и дълги стрели.

Rare footage of an isolated group of Indigenous people emerging from a remote part of Brazil's Amazon rainforest have underscored the threats facing them from loggers, hunters and ranchers. https://t.co/3zRkI1oqEC — মৃত্যুঞ্জয়/姆里蒂尤恩贾伊/Mrityunjay 🇮🇳 (@VloggerCalcutta) November 18, 2026

„Физическото състояние на някои от членовете на групата, особено на децата и възрастните хора, предизвика сериозно безпокойство сред местните жители, които забелязаха ясни признаци на тежко изтощение и недохранване“, предупредиха от организацията Coapima, представляваща коренните групи в щата Мараняо.

Оттам подчертаха и огромния риск, който подобен непланиран контакт крие – изолираните племена нямат почти никакъв имунитет срещу обичайни за външния свят вируси и болести. Бразилската държавна агенция по въпросите на коренното население (Funai) съобщи, че нейни екипи следят отблизо ситуацията и анализират здравословното състояние на групата.

„Остров сред разрухата“

Директорът на Survival International Каролайн Пиърс коментира, че решението на племето да излезе от изолация е тревожен сигнал как продължаващото нахлуване в горите поставя в реална опасност народи, които иначе са напълно самодостатъчни. По думите ѝ хората от племето Ава са притиснати във „все по-малък остров от амазонската тропическа гора, заобиколен от разруха“.

Rare images of isolated Indigenous group in Brazil highlight threats https://t.co/yTha0LsNcZ — Reuters (@Reuters) November 18, 2026

В световен мащаб са идентифицирани около 196 изолирани групи коренно население в 10 държави, като над 90% от тях обитават Амазония - предимно в Бразилия.

Местните „Пазители на гората“ - група от народа Гуажажара, която от години се бори с незаконните набези (често с цената на живота си) - предупредиха, че климатичните промени, пожарите, обезлесяването и заграбването на земи унищожават начина на живот на техните изолирани съседи.