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З еметресение с магнитуд 5,4 по скалата на Рихтер разлюля Северна България през нощта. Трусът е усетен в Русе, Силистра, Варна, Добрич и Велико Търново. Съобщения за земни колебания има и от други населени места в страната, сред които София и Плевен.

Земетресение от 4,7 по Рихтер разлюля Вранча

Към момента няма данни за пострадали хора или нанесени материални щети.

Земетресението е регистрирано в 02:48 ч. българско време, а епицентърът му е бил в сеизмичната зона Вранча в Румъния, съобщиха от Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН (НИГГГ-БАН).

Земетресение в Румъния, усетено и в България

Според данните на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC) магнитудът е бил 5,3. Епицентърът се намира на около 65-70 км северозападно от град Бъзъу и на приблизително 220 км от Русе. Земетресението е възникнало на дълбочина около 140 км.

До 06:00 ч. българско време в EMSC са постъпили близо 3800 сигнала от хора, усетили труса.

Земетресението е било усетено и в румънската столица Букурещ. Жители на различни населени места съобщават за разклащане на сгради, полилеи и предмети в жилищата. По-силно земните колебания са били усетени от хората, живеещи на високите етажи.

Има сигнали за усетеното земетресение и от Молдова, както и от части на Украйна, включително Киев.

🚨🇷🇴 BREAKING: Powerful earthquake ROCKS Romania, tremors felt as far as Kyiv Initially estimated at magnitude 6.5, the quake was revised to 5.3 by the USGS. It struck Romania's Vrancea region at a depth of ~81 miles, with shaking reported across Ukraine, Moldova, and neighboring countries. Story developing... Writer: Marie https://t.co/nn1fv83kjk — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 18, 2026

Земетресение от 5 по Рихтер разлюля Вранча

Какво трябва да знаем за земетръсната зона Вранча

Сеизмичната зона Вранча в Източна Румъния е една от най-активните земетръсни области в Европа. Тя е известна със земетресенията с дълбоки огнища, които могат да бъдат усетени на големи разстояния, включително в България.

Земетресение в района на Вранча

Голямата дълбочина на тазнощния трус, около 140 км, е една от причините сеизмичните вълни да достигнат до толкова отдалечени райони. За разлика от плитките земетресения, при които най-силните въздействия обикновено са концентрирани в близост до епицентъра, дълбоките трусове във Вранча могат да бъдат усетени в обширна територия.

Земетресенията в тази зона традиционно се усещат и в България, особено в Северна и Североизточна България, но при по-силни трусове земните колебания могат да достигнат и до Южна България.