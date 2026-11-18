- Украински удари предизвикаха пожари в две промишлени съоръжения в руския Краснодарски край, като четирима души са ранени.
- Руските сили съобщиха за атаки срещу пристанищна инфраструктура в украинския Измаил и товарен кораб, за който твърдят, че е превозвал военни доставки.
- Украинската противовъздушна отбрана е свалила или отклонила 126 от общо 141 руски дрона, атакували страната през нощта, като удари са регистрирани на седем места.
💥 Drones attack Russia's Krasnodar Krai, fire breaks out at oil refinery https://t.co/2JrJeoroBR— Ukrainska Pravda in English (@pravda_eng) November 18, 2026
Две промишлени съоръжения в руския Краснодарски край са обхванати от пожар, а четирима души са ранени след украински удари тази нощ, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс.
Руските сили от своя страна обявиха, че са атакували пристанищна инфраструктура в украинския град Измаил, както и товарен кораб, който е пътувал за пристанище Пивденне, съобщи руската армия в канала си в Телеграм.
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Те твърдят, че поразената пристанищна инфраструктура е била използвана за разтоварване на военни доставки.
Украинската противовъздушна отбрана е неутрализирала 126 дрона, насочени от Русия тази нощ, написа в Телеграм командването на украинските военновъздушни сили.
От 18 ч. на 17 ноември руските сили атакуваха Украйна със 141 дрона, включително тип “Шахед”, “Гербера” и дронове-примамки, се посочва в изявлението.
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Въздушната атака бе отблъсната от украинските сили. Според предварителната информация към 8 ч. на 18 ноември силите за ПВО са свалили или отклонили 126 дрона.
Удари са регистрирани на седем места.