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Е дин от най-големите флиртаджии в осмия сезон на „Игри на волята“ - Йордан , прави пикантно признание в новия епизод на „След Игрите Podcast“. Пред Симона Ръждавичка актьорът разкрива, че се е целувал с Александра, с която демонстрираше особена близост по време на приключението си на Арената.

След като зрителите станаха свидетели на прегръдките и закачките между двамата, Йордан най-накрая повдига завесата над отношенията им. Имало ли е истински чувства, или всичко е било част от играта? И какво се е случило между тях след края на „Игри на волята“?

Пред Генерал Ръждавичка Йордан не крие, че обича да флиртува и да бъде център на женското внимание. Той говори откровено за любовните си завоевания, верността във връзките и способността си да манипулира хората. Водещата го предизвиква с неудобни въпроси за най-токсичните му постъпки и начините, по които печели доверието на жените.

Зад самоувереното поведение на Йордан обаче се крие и болезнена семейна история. Актьорът разказва за отношенията с баща си, с когото не поддържа контакт от седем години. Какво е довело до раздялата им и какво му е липсвало най-много, докато е израствал?

Йордан разкрива и любопитни подробности от професионалния си живот като актьор - от най-големите гафове на театралната сцена до възнагражденията в българския театър. Той представя и част от предстоящата си песен „Паста карбонара“.

Разбира се, не липсва и равносметка за „Игри на волята“. Йордан коментира отпадането си след битката с Красимир, ролята си в женската коалиция и решенията, които са предизвикали напрежение сред участниците.

Какво точно се е случило между Йордан и Александра и има ли продължение тяхната близост извън Арената? Гледайте новия епизод на „След Игрите Podcast“ със Симона Ръждавичка!