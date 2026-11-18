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Рапърът и музикален продуцент Jay-Z ще бъде основната фигура в халф-тайм шоуто на Супер Бол през следващия февруари, съобщава Националната футболна лига на Съединените щати. Мачът за титлата в шампионата по американски футбол е насрочен за 14 февруари в Лос Анджелис.

Халф-тайм шоуто на NFL е най-гледното музикално събитие в света като телевизионен рейтинг. Само в Съединените щати аудиторията често надхвърля 100 милиона зрители, в най-малко случаи повече от самия мач.

Компанията на Jay-Z, Roc Nation, продуцира халф-тайм шоуто на NFL от 2019 г. насам и лично той има пряко участие в селектирането на изпълнители за програмата. През миналата година централна фигура бе рапърът Bad Bunny.