П равителството на Филипините, ръководено от президента Фердинанд Маркос-младши, е изправено пред остри критики заради предприети мерки за „разчистване“ на бедняшки квартали в столицата Манила. Според критиците, тези действия са опит за създаване на „полиран“ образ на града преди посещение на чуждестранни високопоставени лица, което напомня за методите, използвани по време на авторитарното управление на баща му.

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В основата на полемиката стоят действията на властите, които според наблюдатели целят да прикрият мащабите на бедността в столицата от погледа на международните партньори. Тези мерки са предприети в контекста на подготовката за значимо дипломатическо събитие, което засилва общественото недоволство.

With Southeast Asian leaders and other global dignitaries, including President Trump, in Manila for a summit, critics are accusing the Philippines government of papering over urban poverty to present a polished face to visitors. https://t.co/N9HFGBVg7r — The Washington Post (@washingtonpost) November 18, 2026

Обвинения в повтаряне на авторитарни практики

Според критици на президента Фердинанд Маркос-младши, цитирани от The Washington Post, опитите за представяне на безупречен образ на Манила пред високопоставени гости не са нов феномен. Те правят директен паралел с практиките по време на управлението на баща му, диктатора Фердинанд Маркос-старши.

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По време на неговия авторитарен режим подобни кампании за „разкрасяване“ са били често използвани за създаване на илюзия за просперитет и ред, докато в същото време са прикривали сериозни социални и икономически проблеми. Сегашните действия на администрацията на Маркос-младши се разглеждат от опонентите му като тревожно възраждане на подобен подход към управлението и публичния имидж.

Подобни събития често служат като катализатор за дебати относно приоритетите на правителството – дали те са насочени към решаване на дълбоките социални проблеми или към поддържането на повърхностен международен престиж. Този случай отново поставя на дневен ред въпроса за историческата памет и повтаряемостта на политическите модели във Филипините.