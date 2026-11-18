П етдесет години, седем поколения и 18 млн. продажби, за да стигнем до новото поколение на Серия 3. Кардинално нова в много отношения, но без да променя едно от тях, „тройката“ запазва безупречното си пътно поведение, а М350 дори надхвърля представянето на M340i, доближавайки се плътно до М3 като никога преди. Разбира се, говоря за настоящата М-тройка, защото новото поколение (което аз имах шанса вече да видя на живо и да снимам) измества границите по-напред първо с изцяло електрическото си задвижване, като на по-късен етап ще чакаме и конвенционалната М3.

И ако новото М3 е било замислено като електромобил от самото начало, след което в Мюнхен са решили да има и ДВГ-версия, то при осмото поколение на Серия 3 не е имало подобно колебание. Баварците залагат на своя многоенергиен подход и тук, подобно на този, който преди месец видях и тествах в новото Х5. Разликата е, че нямаме водород и дизел, но за сметка на това продължава да имаме бензинови двигатели, плъг-ин хибриди (през 2027 г.) и електрически варианти, всичко това опаковано в дизайна и технологията Neue Klasse.

Три са електрическите изпълнения (BMW i3 40 xDrive, BMW i3 50 xDrive и BMW i3 М60 xDrive, за който все още няма официални данни), с които Серия 3 излиза на пазара. Това само по себе си е достатъчен атестат за значението, което в Мюнхен отдават на електрическата „тройка“, а фактът, че повече от 1/3 от продажбите на BMW са на електромобили, е ясен знак защо това е така. Другият е, че новото BMW i3 е един от двата електромобила, който предлага над 900 (912 км, за да съм точен) км пробег по WLTP в Европа. Това само показва, че баварците се превърнаха в еталон на електрическия фронт, макар твърдо да вярват, че за ДВГ все още има дълъг живот напред. И за щастие, защото двете технологии не трябва да са взаимно изключващи се, а взаимно допълващи се.

Източник: CarMarket.bg

И точно такъв е случаят при Series 3. Търсиш оптимален пробег и минимални експлоатационни качества, BMW ти предлага i3. Искаш емоции и добрия стар двигател с вътрешно горене, BMW ти предлага М350. Карах и двата варианта във френския Прованс, но избирам да продължа разказа си с автомобила, който изкарва много по-голяма усмивка на лицето ми. И който е като швейцарско ножче – перфектен с много газ в завоите, отличен по неравните пътища през френски селца и градчета.

Разбира се, ще трябва да се свикне с тази предница. Аз свикнах BMW да продължават да шокират през последните 20-ина години, такъв е и този случай, макар сега ситуацията да е по-чувствителна, тъй като говорим за автомобил, оформял мнението и поставял стандарти през последните пет десетилетия. Затова и предницата трудно ще бъде преглъгната от хардкор феновете, но историята през последните две десетилетия показа, че каквито и дизайнерски решения да са предлагали от Мюнхен, клиентите не спираха да купуват повече и повече от техните коли. Нямам съмнение, че и този случай ще е такъв, още повече, че постепенно окото и възприятията привикват, защото с дизайна на предницата на Серия 3 човек трябва да свикне.

Източник: CarMarket.bg

Никаква подобна драма няма в профил и гледан отзад, защото тук дизайнерският екип е отметнал всички най-важни елементи, които правят автомобила много привлекателен. Двете изпълнения, с ДВГ и на ток, изглеждат почти идентични от пръв поглед, но механично са коренно различни. i3 ляга на 800-волтовата платформа Neue Klasse, докато М350 продължава да използва същата платформа CLAR (Cluster Architecture) като своя предшественик. Предната част на Серия 3 е по-дълга и по-ниска, за да побере редовите 6-цилиндрови двигатели, в резултат на което разстоянието между предния калник и А-колоната е доста по-голямо. От друга страна, i3 има малко по-дълго междуосие, което в крайна сметка прави двата модела почти еднакви на дължина. Серия 3 също така разполага с малък лип спойлер, разлики се забелязват и в лайстните на вратите.

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Под дългия преден капак на „тройката“ ще се монтират само два бензинови двигателя, като и двата разчитат на 8-степенната автоматична трансмисия, 48-волтова мека хибридна система и xDrive. Естествено, интересът ми е насочен към 3,0-литровия редови „шестак“ (В58) с турбокомпресор, който е добре познат в гамата на баварците. Самото му присъствие в компактния клас е достойно за уважение. Агрегатът генерира 443 к.с. и 580 Нм, като основната механична промяна се състои в използването на по-голям турбокомпресор, а останалата разлика в мощността идва от електромотора, който 18 к.с. и 200 Нм.

Източник: CarMarket.bg

Последният прави работата на функцията „старт-стоп“ по-плавна, макар че вероятно ще искате да я изключите. Тук баварците ни предлагат много интересна функция, наречена Routine. Чрез нея може да деактивирате „старт-стоп“ (както и други функции, които ви дразнят) при всяко стартиране на автомобила, въпреки че всеки път се налага да потвърждавате избора си чрез изскачащ прозорец на екрана.

Планките за смяна на предавките са много атрактивни с червения кант върху тях, като с волана ще трябва да свикнете, както с формата му, така и с дебелината в захвата. Бутонът Boost подготвя колата за краткотрайно разгръщане на максималната мощност и тук влизаме в сценария на „Четири димящи дула“, с който баварците са се справили много по-добре от четиримата неудачници на Гай Ричи. И от хрисимия характер в града, М350 се превръща в автомобилния аналог на Хари „Сатъра“: злобен и много шумен, защото автомобилът звучи така, както очакваш: няма го британския акцент, вместо това имаме плътното германско „произношение“. Любопитното е, че в режим M Sport през високоговорителите се добавя и синтезиран звук, но той, макар и изкуствен, звучи много добре, което ме изненада.

Източник: CarMarket.bg

Гъвкавостта на М350 е ненадмината. Автомобилът е едновременно спокоен и комфортен с ниска скорост (окачването сякаш е станало една идея по-меко), но в дълбокия Прованс, където чувството за постоянния видео контрол и опасността от изскачане на полицаи иззад някой храст ме напуснаха, М350 захапва пътя с онази прецизност, която човек очаква от М3. модела остава ненадмината в този сегмент: той предлага както спокойно шофиране с ниски обороти по магистралата, така и динамика, която не отстъпва много на тази при истинско M3.

Кормилното управление е настроено превъзходно, вдъхва ти увереност при преминаване през завои, осигурявайки прецизност и впечатляваща обратна връзка. Можете да променяте тежестта на волана чрез настройките, но дори в стандартен режим е достатъчно да се почувстваш в пълен контрол на ситуацията.

Източник: CarMarket.bg

Адаптивното окачване (диференциалът M Sport също) е част от стандартното оборудване на M350. В режим Comfort то е достатъчно меко, за да абсорбира неравностите, без това да се отразява негативно на стабилността при агресивно шофиране. В един остър завой диференциалът M Sport позволи на задницата да поднесе съвсем леко, преди гумите да захапят асфалта и да върнат колата в правилната траектория. Опционалните спортни гуми са с ширина 245 мм отпред и 275 мм отзад, монтирани върху 20-инчови джанти. Тази комбинация с различна широчина на гумите отпред и отзад има огромно значение: благодарение на гумите с високо сцепление и системата xDrive, автомобилът „залепва“ за пътя, а при достигане на лимита системата прехвърля повече мощност към задните колела.

Източник: CarMarket.bg

В режим Personal, при който задвижващата система, шасито и управлението са настроени на Comfort, M350 преминаваше през неравностите в селцата в Екс Прованс учудващо меко. Това е търсен ефект, за да могат клиентите да получат по-комфортен за ежедневно управление автомобил. Затова и разликата между отделните режими и по-осезаема.

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Другата изненада е на магистралата, където активирах асистента за магистрално шофиране, позволяващ движение без ръцете на волана. Обикновено съм скептичен към подобни технологии и реалната им полза, но тук се изненадах, защото Level 2+ не те кара постоянно да пипаш волана за 25-30 секунди, а поддържа движението самостоятелно, като изпреварва, след като подадете мигач и погледнете съответното огледало, или изчаква, ако там има кола, след което изпълнява командата.

Източник: CarMarket.bg

Интериорът за мен вече е познат, тъй като вече карах iX3 и X5, но въпреки това е толкова нов, че човек трябва да свикне с него. Най-готиното в него е Panoramic Vision, който се проектира върху черна ивица в долната част на предното стъкло. Може да се конфигурира според предпочитанията ви и е разположен точно в зрителното поле. Наклоненият сензорен екран е добре организиран, но предвид огромните му размери (18 инча), иконите за бърз достъп биха могли да бъдат по-големи. Графиката е безупречна, както и работата на гласовия асистент. Управлението на седалките е изнесено върху панела на вратата, но без използване на екрана са възможни само минимални настройки. Защо в BMW са сметнали, че регулацията на посоката на въздушния поток на вентилационните отвори трябва да става от дисплея, а не чрез физически регулатори, за мен си остава загадка.

Серия 3 никога не е била сред най-просторните на втория ред седалки, осмото поколение на модела не прави изключение. Панорамният покрив е стандартен, а капакът на багажника се отваря доста широко, което е добре. Все пак през 2027 г. чакаме и версията Touring.

Източник: BMW

Цените на „тройката“ са, както следва: BMW i3 40 xDrive стартира от 58 350 евро с ДДС, а i3 50 xDrive – от 64100 евро. И тук идва въпросното М350, което е драматично по-скъпо със стартовата си цена от 78 700 евро, 14 000 над i3 50 xDrive, което е с повече мощност (469 к.с.), макар да е по-бавно в спринта до 100 км/ч (4,1 сек срещу 4,7 сек). Струва ли си тази разлика? Трудно ми е да отговоря, но определено М350 е страхотен автомобил, направен да бъде каран и да носи удоволствие от това;

Източник: BMW

Технически характеристики

BMW М350 xDrive

Размери

Дължина, мм: 4765

Широчина, мм: 1850

Височина, мм: 1455

Междуосие, мм: 2860

Маса, кг: около 1935

Двигател

Тип: редови, 6-цилиндров

Работен обем, куб. см: 2998

Макс. мощност, к.с.: 443

Макс. въртящ момент, Нм: 580

Динамика

Макс. скорост, км/ч: 250

Ускорение 0-100 км/ч, сек: 4,1

Среден разход, л/100 км: 8,2

Вредни емисии СО2, г/км: 187

Стартова цена на модела, евро с ДДС: 78 700

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