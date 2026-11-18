Б ившият президент на САЩ Джо Байдън разкри как тайно е предупредил руския президент Владимир Путин, че Москва ще се сблъска със сериозни последици, ако нахлуе в Украйна, само месеци преди руските сили да започнат пълномащабното си нападение.

В откъс от предстоящите си мемоари, „Обещай ми, Америка“ (Promise Me, America), споделен с Newsweek, Байдън разказва за напрегнат телефонен разговор от 7 декември 2021 г., в който директно се е противопоставил на Путин заради струпването на руски войски, предупреждавайки, че инвазия ще доведе до тежки санкции срещу Русия и американска военна помощ за Украйна.

Байдън пише, че до есента на 2021 г. американските разузнавателни агенции са разкрили доказателства за руски планове за много по-мащабна операция от нахлуване в спорния регион Донбас. Според Байдън разузнавателните данни са сочели, че Путин възнамерява да завземе Украйна и да свали правителството на украинския президент Володимир Зеленски в Киев.

Когато обаче е бил изправен пред тези планове, Путин е отхвърлил опасенията и е отрекъл да има агресивни намерения, пише Байдън.

„Той беше загадъчен, както обикновено. Аз не бях. Обясних му, че ще бъде наказан с тежки санкции, ако нахлуе, и че ще предоставим необходимата помощ на Украйна, за да се защити“, пише Байдън за разговора.

Путин, спомня си Байдън, просто свил рамене и „твърдеше, че е невинен, по начин, който беше вбесяващ и неубедителен“.

От Newsweek са се обърнали към Кремъл за коментар, уточняват от изданието.

Байдън трудно убедил съюзниците да действат

Байдън заяви, че разузнавателните данни за Русия от февруари 2022 г. са включвали планове за сложна операция под фалшив флаг в „холивудски“ стил, предназначена да фабрикува оправдание за инвазия.

Байдън обаче казва, че първоначално му е било трудно да убеди други правителства, че Русия се готви да нахлуе. „В продължение на месеци бях сигурен, че Путин ще предприеме пълномащабна инвазия в Украйна. Отначало не можех да убедя никого. Нито европейците. Нито страните от НАТО. Нито Украйна“, пише той.

В книгата си Байдън посочва няколко причини за скептицизма. Германия оставаше силно зависима от руските енергийни ресурси, докато някои европейски правителства не желаеха да задълбочават зависимостта си от Вашингтон след напрежението по време на президентството на Доналд Тръмп. Украинските официални лица също са се опасявали, че публичното признаване на възможността за война може да дестабилизира икономиката им, пише той.

В крайна сметка Байдън решава да предприеме необичайния ход да разсекрети разузнавателна информация за плановете на Русия, поемайки риска това да разкрие чувствителни източници и методи на американското разузнаване.

Той противопоставя това решение на разузнавателните провали около войната в Ирак от 2003 г. „Войната в Ирак беше наложена на света от администрация с политизирано разузнаване. Но този път целта ни не беше да започнем война, а да предотвратим такава“, пише той.

Острата оценка на Байдън за Путин

В мемоарите Байдън описва Путин като раздразнителен авторитарен лидер, решен да попречи на Украйна да се превърне в просперираща демокрация извън контрола на Москва, припомняйки си напрегнати и често неудобни срещи с руския лидер.

Байдън твърди, че Путин е гледал на потенциалния икономически и демократичен успех на Украйна като на заплаха за собствената си власт. „Успехът на Украйна като истинска демокрация с процъфтяваща икономика щеше да накара руснаците да осъзнаят собствената си бедност и липса на възможности. Това беше неприемливо за лидер, чиято липса на въображение изискваше от него да блокира достъпа на народа си до всякаква информация за процъфтяващия Запад“, пише Байдън.

Байдън предлага и показателен разказ за личните си срещи с Путин, описвайки руския президент като умишлено пренебрежителен и склонен да закъснява за срещи.

Спомняйки си предишна среща, Байдън пише, че Путин обичал да се изляга на стола по време на разговорите, „преструвайки се на безразличен, като тийнейджър, на когото току-що са казали, че не може да гледа любимото си предаване“.

Путин е бил известен и с това, че кара световните лидери да го чакат, пише Байдън. Решен да не играе по неговата свирка, Байдън умишлено забавил собственото си пристигане, докато не се уверил, че руският президент вече е там.

По време на друг разговор Путин се похвалил с огромните размери на Русия, изтъквайки, че страната се простира в осем часови зони. Байдън отговорил с хаплива шега за изменението на климата: „Да, и всички те се топят“. Той имал предвид бързо покачващите се температури в Сибир и топенето на вечната замръзналост, което освобождава метан в атмосферата. Описвайки атмосферата след срещата, Байдън пише: „Нещо в раздразнителния тон на Путин ми подсказа, че ни очаква студена зима“.

На друга напрегната среща, този път когато Байдън е бил вицепрезидент на Барак Обама, той казва, че е хванал Путин за раменете, погледнал го е в очите и му е казал: „Не виждам никаква душа там вътре“. Путин отговорил с това, което Байдън описва като „перфектен комедиен тайминг“: „Тогава се разбираме отлично“.

Мемоарите са насочени и към отношенията на Тръмп с руския президент. Байдън пише, че Путин е имал „странно влияние върху Доналд Тръмп“, което според него „е било широко отбелязвано у дома и в чужбина“.

„Предсказуемо, Путин беше във възторг от новината за победата на Тръмп“, добавя той.

Байдън допълва, че по време на президентския преход през 2024-2025 г. членове на встъпващия в длъжност екип на Тръмп са поискали от Байдън да подпише писмо, упълномощаващо техни представители да преговарят директно с Путин преди встъпването в длъжност. Байдън отказал, като пише, че не е бил „склонен да им даде картбланш за това, което очаквах да бъде вид капитулация за сметка на Украйна“.

Белият дом отхвърли внушението на Байдън, че Путин има някакво влияние върху Тръмп, и посочи факта, че президентът успешно е довел и двете страни в конфликта на масата за преговори. „Слабостта на Джо Байдън покани агресията; силата на президента Тръмп носи мир. Президентът остава твърд в позицията си, че тази война никога нямаше да започне, ако той беше президент, и е ангажиран с нейното прекратяване“, заяви пред Newsweek заместник-прессекретарят Оливия Уелс.

Байдън признава, че обещанието към Украйна за НАТО е било „преждевременно“

Едно от по-поразителните външнополитически признания в мемоарите засяга дългогодишната амбиция на Украйна да се присъедини към НАТО. Байдън пише, че неговата администрация не е настоявала Украйна да стане член на военния алианс, въпреки многократните обвинения на Путин, че разширяването на НАТО застрашава Русия.

„Ние не настоявахме Украйна да се присъедини към НАТО, противно на обвиненията на Путин. Обещанието, дадено през 2008 г., беше преждевременно“, пише Байдън, визирайки обещанието на алианса от 2008 г., че Украйна и Грузия в крайна сметка ще станат членове.

Вместо това той предполага, че на Украйна потенциално е можело да бъде предложено различно споразумение за сигурност. Той описва възможността за „специален статут - не в рамките на НАТО, но защитен от мрежа от взаимоотношения с Европейския съюз и Съединените щати“.

Байдън се опасявал, че Путин може да прибегне до ядрени оръжия

Байдън описва и опасенията на Белия дом относно възможността Русия да използва тактически ядрени оръжия, след като украинските сили започнали да бележат успехи на бойното поле. Той пише, че официалните лица са се страхували, че катастрофално руско военно поражение може да предизвика политическа криза за Путин у дома, потенциално застрашавайки поста му на президент.

Байдън прави сравнение със съветския лидер Никита Хрушчов, който беше отстранен от власт след Карибската криза от 1962 г.

„Страхът от отстраняване можеше да го тласне към отчаяни мерки“, пише Байдън.

Президентът казва, че администрацията е трябвало да балансира между предоставянето на Украйна на военната помощ, необходима за отблъскване на руските сили, и риска от предизвикване на пряка конфронтация между две ядрени сили.

Той си спомня, че се е чувствал особено разтревожен на 14 април 2022 г., точно когато Украйна празнуваше потапянето на руския черноморски флагман „Москва“.

Байдън признава за лични разочарования от Зеленски

Макар Байдън да хвали съпротивата на Украйна срещу руската инвазия, той е откровен и за понякога трудните си отношения със Зеленски.

Бившият президент пише, че първоначално се е съмнявал дали украинският лидер, бивш телевизионен актьор с ограничен опит в международната дипломация, е подготвен да се справи с криза от такъв мащаб.

Байдън описва и моменти на разочарование по време на личните им разговори. Зеленски, пише той, „можеше да бъде капризен и упорит в личните ни разговори и не толкова благодарен, колкото очаквах“.

„Това можеше да бъде изнервящо и аз му го дадох да разбере съвсем ясно“, добавя Байдън.

Въпреки тези разногласия Байдън приписва на своята администрация заслугата, че е помогнала на Украйна да се подготви за инвазията и да устои на първоначалния руски щурм. Той посочва предоставянето на противотанкови ракети Javelin преди инвазията и подкрепената от САЩ украинска програма за дронове, стартирала през есента на 2022 г.

Байдън пише, че непокорството на Украйна е дало мощен пример на други държави, застрашени от по-могъщи съседи.

„Отказът на Украйна да се провали насърчи всяка друга уязвима нация на земята, застрашена от по-голям съсед - и в частност Тайван“, пише Байдън.