К итайският президент Си Дзинпин обеща в сряда да се противопостави на търговския протекционизъм, докато руският му колега Владимир Путин разкритикува западните санкции, с което двамата подготвиха почвата за решаваща тристранна среща с Доналд Тръмп.

Те произнесоха речите си на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в южнокитайския технологичен център Шънджън, преди пристигането на американския президент Тръмп от Манила, където той се срещна с ключови регионални съюзници.

Тримата лидери трябва да се срещнат в кулоарите на форума в четвъртък и евентуално да обсъдят войната на Русия с Украйна и войната на САЩ в Иран, както и други горещи точки като търговията, изкуствения интелект и ядрените оръжия, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Срещата предизвика сравнения с Ялтенската конференция от 1945 г. между САЩ, Великобритания и Съветския съюз, която формализира сферите на влияние, положи основите на следвоенния ред след Втората световна война и се превърна в нарицателно за сделки между великите сили, наложени на по-малките държави.

Тя също така изнерви лидерите на по-малки икономики, особено в Европа и Азия, които се опасяват, че най-големите военни сили в света ще пренебрегнат техните интереси.

Във встъпителното си слово Си призова за подкрепа на това, което той нарече „свободна и отворена търговия“, опитвайки се да представи страната си като стабилен партньор на световната сцена, за разлика от основния икономически съперник САЩ, които повишиха митата и възприеха по-твърда външна политика при Тръмп.

Посланието намира отзвук в Глобалния юг

Изявлението на Си дойде, след като Вашингтон обяви допълнителни ограничения върху достъпа на Китай до усъвършенствани чипове за изкуствен интелект от компании като Nvidia, което може допълнително да усложни крехкото търговско примирие с Пекин. Китай обеща да отвърне на удара.

„Трябва твърдо да отстояваме основаната на правила многостранна търговска система със Световната търговска организация в основата ѝ, да подкрепяме свободната и отворена търговия и инвестиции, да поддържаме стабилността и безпроблемното функциониране на глобалните индустриални и вериги за доставки“, заяви Си пред аудитория от бизнес ръководители.

Западните търговски партньори критикуват Китай за това, че поддържа годишни търговски излишъци от над 1 трилион долара чрез политики, които подкрепят производствения му сектор за сметка на потребителите.

Пекин твърди, че моделът му на растеж е подходящ за икономика, която все още догонва най-богатите в света, но Вашингтон, Брюксел и други страни са загрижени, че доминацията на Китай във веригите за доставки му осигурява геополитическо влияние, и казват, че политиките му застрашават техните индустрии и работни места.

Си заяви, че Китай ще продължи да инвестира в своя индустриален комплекс и да разработва нови технологии, от които ще се възползват и други държави. Втората по големина икономика в света ще намали митата и ще отвори още повече пазарите си, като същевременно се противопоставя на протекционизма и едностранчивостта, добави той.

Неговото „послание вероятно ще намери отзвук в много страни от Глобалния юг и засилва усилията на Пекин да противопостави своята технологична стратегия на тази на Вашингтон“, каза Джордж Чен, партньор и ръководител на дигиталната практика в The Asia Group.

Пътуването на Тръмп до Азия е първото му след поражението на неговата Републиканска партия на междинните избори, а обвиненията, замесващи основателя на Nvidia Дженсън Хуанг и предполагаем китайски шпионин, допълнително засилват напрежението.

Въпреки това повечето анализатори очакват Вашингтон и Пекин да запазят сравнително стабилни отношения, тъй като след срещата си в четвъртък в Шънджън Тръмп и Си ще проведат четвъртата си среща за годината на форума на Г-20 в Маями през декември.

Среща с високи зaлозi

Путин, който говори, след като Украйна разруши жизненоважния автомобилен Керченски мост, свързващ Крим с Русия, сериозен удар по четиригодишната му война, последва Си на сцената с реч, в която описа западните сили като „бивши хегемони“.

Той заяви, че Европа е в „унизителен упадък“ и че антируските санкции, наложени след нахлуването му в Украйна, са имали обратен ефект, като вместо това са направили страната му по-силна.

„Опитът показа, че традиционните инструменти за икономическо господство и фактическа принуда до голяма степен са изчерпали възможностите си, като са загубили голяма част от своята сплашваща сила. Макар санкциите, митата и експортните ограничения все още да могат да оказват определен възпиращ ефект, те не са в състояние да спрат растежа – да не говорим да смажат икономиките на конкурентите“, каза Путин.

На двустранна среща по-късно Си и Путин си размениха похвали за партньорство, което според тях работи „стабилно и позитивно на международната сцена“, и обещаха още мерки за насърчаване на „многополюсния свят“.

В Манила Тръмп обеща да задълбочи сътрудничеството в областта на отбраната с Филипините на фона на нарастващите търкания с Пекин заради спорни обекти в Южнокитайско море. По-рано той лансира възможността да се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен Ун в Китай, но това не е потвърдено.

По-рано тази седмица Кремъл отхвърли сравненията с Ялтенската конференция като „игри на политолози“, но заяви, че срещата ще окаже сериозно влияние върху световните дела. Пекин посочи, че тристранният формат ще насърчи световния мир.

Във вторник Тайван и Япония сигнализираха за навлизане на руски самолети в тяхното въздушно пространство.

Путин описа света като „турбулентен“, но каза, че разногласията между държавите могат да бъдат разрешени чрез „сядане на масата“. „Затова очаквам голяма потенциална полза от предстоящата тристранна среща между лидерите на Русия, Китай и Съединените щати“, заяви той.