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М инистерският съвет посрещна световния шампион по вдигане на тежести Карлос Насар. Държавата го награждава с парична премия от 110 000 евро, а правителството ще отпусне 2 млн. евро за ремонт на спортния комплекс „Спортпалас“ във Варна.

„За нас е огромно удоволствие да посрещнем не просто един голям шампион, а човек, който превърна волята, таланта и несломимия човешки дух в символ на национална гордост“, заяви премиерът Румен Радев в началото на редовното заседание на Министерския съвет. Министрите станаха на крака, за да приветстват Насар, предаде DarikNews.bg

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„Твоят пореден триумф в Китай е доказателство, че човешките възможности нямат предел и с вяра, всеотдайност и дисциплина може да бъде покорен и най-високият връх. Твоето най-голямо постижение може би е това, че ти вдъхновяваш хиляди младежи да мечтаят смело, да не се отказват пред трудностите и да вярват в себе си. Ти им даваш ценен урок, че победителите не се раждат директно на подиума, а се изграждат всеки ден с много труд, характер и достойнство“, допълни министър-председателят.

Той посочи, че победите на Насар са послание за възможностите на България и за бъдещето, което страната може да изгради.

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След приветствието на премиера министърът на младежта и спорта Енчо Керязов благодари за оказаното уважение към българския шампион и обяви размера на финансовата награда.

„Имам удоволствието да ви съобщя, че Министерството на младежта и спорта ще награди с парична премия Карлос Насар от 110 000 евро“, заяви Керязов.

По думите му премията включва 78 600 евро по Наредба №5 за световните титли и още 33 200 евро за изключителните постижения на спортиста.

Керязов определи отличието като безпрецедентно за български състезател в индивидуален спорт. Той подчерта, че държавата изразява признателност не само за спечелените титли, но и за примера, който Насар дава на децата и младите хора. Спортният министър пожела на шампиона здраве и още успехи в постигането на поставените цели.

Източник: БТА

След обявяването на наградата Карлос Насар благодари на премиера Румен Радев за поканата в Министерския съвет, както и на спортния министър Енчо Керязов за финансовото отличие. Шампионът изрази признателност и към представителите на държавата за вниманието към неговите постижения.

„Искам да благодаря на всички вас, че забелязвате успехите ми, че се радвате заедно с мен и че заедно с вашата подкрепа мога да продължавам да се боря за българското вдигане на тежести. Да живее България!“, каза Насар.

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В края на церемонията министър-председателят Румен Радев постави въпроса за условията, при които се подготвят българските спортисти.

„Трябва да признаем, че България е в дълг пред Карлос, пред неговите съотборници и пред множеството български спортисти и треньори“, заяви премиерът.

Той посочи, че въпреки недостатъчното финансиране и неадекватните условия българските състезатели продължават да постигат успехи на международната сцена.

След обявяването на наградата Карлос Насар благодари на премиера Румен Радев за поканата в Министерския съвет, както и на спортния министър Енчо Керязов за финансовото отличие. Шампионът изрази признателност и към представителите на държавата за вниманието към неговите постижения.

"Искам да благодаря на всички вас, че забелязвате успехите ми, че се радвате заедно с мен и че заедно с вашата подкрепа мога да продължавам да се боря за българското вдигане на тежести. Да живее България!", каза емоционално Насар.

В края на церемонията министър-председателят Румен Радев постави въпроса за условията, при които се подготвят българските спортисти. „Трябва да признаем, че България е в дълг пред Карлос, пред неговите съотборници и пред множеството български спортисти и треньори“, заяви премиерът.

Той посочи, че въпреки недостатъчното финансиране и неадекватните условия българските състезатели продължават да постигат успехи на международната сцена. Радев обяви, че на заседанието си Министерският съвет ще вземе решение за отпускане на 2 млн. евро за ремонт на спортния комплекс „Спортпалас“ във Варна.

По думите му целта е националните отбори по вдигане на тежести, художествена гимнастика и други спортове да получат по-добри условия за подготовка.