Хотелиери в Пампорово и региона планират да наемат работници от Узбекистан, Киргизстан, Египет и Мароко за предстоящия зимен туристически сезон. Причината е недостигът на персонал, най-вече в хотелите и заведенията за хранене, съобщават от „Пампорово“ АД.

Към момента 117 граждани на държави извън Европейския съюз работят на територията на област Смолян, показват данни на Областната дирекция на МВР. От началото на годината са регистрирани 50 случая на предоставено право на пребиваване и работа.

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Какви работници се търсят

Най-сериозен е недостигът на персонал в хотелиерството. Работодателите търсят служители за кухните, главни готвачи, сервитьори, управители на ресторанти и лоби барове.

„Работодателите в хотелиерския бранш в курорта срещат затруднения с набирането на качествен персонал, който да работи през зимните месеци“, коментира Стефан Присадов, директор на „Пампорово“ АД.

В Бюрото по труда в Смолян са обявени и свободни позиции за служители на лифтовете, рецепционисти и салонни управители.

Водещи хотели в курорта вече са подали заявления за наемане на работници от трети държави. За самото дружество „Пампорово“ АД е заявен минимален брой чуждестранни служители, уточнява Присадов.

Защо се наемат чужденци

Според директора на „Пампорово“ АД работодателите прибягват до наемане на граждани извън Европейския съюз основно за позиции, за които не са намерени подходящи български кандидати или липсва интерес към свободните работни места.

Присадов подчертава, че политиката на дружеството е да разчита предимно на български служители, особено на хора от Смолян, Чепеларе, Девин и околните населени места.

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По думите му привличането и задържането на местни кадри е важно както за развитието на туризма, така и за съхраняването на населението в планинския регион.

Недостиг на работна ръка има и в строителството. От Камарата на строителите в Смолян също съобщават за затруднения при намирането на персонал и за наемане на работници от държави извън ЕС.