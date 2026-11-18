В ърховният административен съд (ВАС) отмени определянето на изпълняващ функциите председател на Административен съд – Пловдив. Решението е по жалба на министъра на правосъдието Николай Найденов и е окончателно, съобщиха от Министерството на правосъдието.

Става дума за решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) от 7 юли 2026 г. Тогава в дневния ред на заседанието извънредно е била включена точка, за която министърът не е бил уведомен своевременно. Така той не е имал възможност да присъства или да направи свое предложение.

ВАС приема, че по този начин министърът на правосъдието е бил лишен от законовото си правомощие да предложи изпълняващ функциите административен ръководител при предсрочно прекратяване на мандата на титуляря.

Как се стигна до избора

На 7 юли Съдийската колегия на ВСС освободи Мариана Шотева от длъжността „административен ръководител - председател“ на Административен съд - Пловдив. Това стана във връзка с встъпването ѝ в длъжност като член на Комисията за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности.

На същото заседание колегията определи Янко Ангелов, заместник-председател на Административен съд – Пловдив, за изпълняващ функциите председател на съда.

Той трябваше да заема поста до встъпването в длъжност на нов административен ръководител.