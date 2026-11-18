С толичната община, ръководствата на общинските транспортни дружества и синдикалните организации започнаха подготовка на ново споразумение за сътрудничество. Документът трябва да предвиди конкретни мерки за подобряване на условията на труд и устойчивото развитие на градския транспорт, съобщиха от пресцентъра на Общината.

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„Водещи приоритети при подготовката на новото споразумение са по-добрите условия на труд, справедливото заплащане и конкретните решения за преодоляване на кадровия недостиг. Целта на Столичната община е документът да съдържа реални ангажименти, ясни срокове и съвместни действия, които да доведат до видими резултати за работещите в градския транспорт“, заяви заместник-кметът по транспорт и градска мобилност Иван Николов по време на работната среща.

Новото споразумение трябва да надгради постигнатото досега и да очертае следващите стъпки за развитие на системата. Сред основните теми ще бъдат работното време, почивките и извънредният труд, санитарните и битовите условия, безопасността, защитата на водачите и осигуряването на работно облекло.

Предвижда се мерките да бъдат обвързани с конкретни проекти, ангажименти от страна на Столичната община и работодателите, както и реалистични срокове за изпълнение.

Нови превозни средства и недостиг на кадри

Обновяването на подвижния състав е сред основните мерки за подобряване на условията на работа. През 2027 г. се очаква да започнат доставките на 50 нови електробуса през второто тримесечие и на 75 нови тролейбуса през третото тримесечие.

За същата година се планира да започне процедура за доставка на още около 200 превозни средства, като първите доставки се очакват през 2028 г. Продължава и програмата за обновяване на трамвайния парк, като целта е до 2030 г. да бъдат подменени общо 90 трамвая.

Отделен акцент в разговорите е бил поставен върху недостига на водачи и други специалисти в транспортната система. Столичната община и транспортните оператори ще подготвят предложения за възможностите за увеличение на възнагражденията и подобряване на условията за работа.

Паралелно с това ще бъдат търсени съвместни решения за осигуряване на допълнително и справедливо финансиране от държавата, необходимо за устойчивото развитие на системата и по-доброто заплащане на служителите.

Очаква се недостиг от 76 млн. евро през 2027 г.

По време на срещата е било представено и актуалното финансово състояние на градския транспорт. Според първоначалните разчети 2026 г. се очаква да приключи с недостиг от около 45 млн. евро.

Столичната община е поискала от държавата допълнителни 24,5 млн. евро за охраната на метрото, компенсации за преференциалните пътувания и допълнителна субсидия за транспортната услуга.

Първоначалните прогнози за 2027 г. показват възможен недостиг от около 76 млн. евро. В проекта на държавния бюджет е предвидена субсидия от 80,3 млн. евро, или приблизително 3,4 млн. евро повече спрямо средствата, заложени за 2026 г.

В тази сума обаче отново не са включени отделно средствата за охрана на метрото и компенсацията за поскъпването на енергоизточниците. Спрямо края на 2025 г. увеличението на цените на електроенергията, метана и дизела е между 60% и 115%. По данни на Общината това води до близо 7 млн. евро допълнителни разходи за транспортната система.

Участниците в срещата са обсъдили необходимостта от обща позиция и съвместни действия пред държавата за осигуряване на необходимото финансиране както до края на 2026 г., така и в бюджета за следващата година.

Бюджетната комисия към Народното събрание одобри на първо гласуване проекта на Закон за държавния бюджет за 2027 г., припомня БТА.

Диалогът между страните ще продължи в началото на декември, когато се очаква да бъде представен проектът на държавния бюджет. На следващата среща ще бъдат обсъдени конкретните предложения и ангажименти, които да залегнат в новото споразумение.