Разкриха трета афера на Дженсън Хуанг часове след оставката му

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Жената за 3 трилиона: Коя е Колет Крес, която трябва да спасява Nvidia след сексскандала с Хуанг?

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Б ившият главен изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг е имал интимна връзка с втора служителка в гиганта за производство на чипове, с което броят на жените, романтично свързвани с женения милиардер, достига три, се посочва в публикация.

Ройтерс цитира двама души, запознати с неразкриваната досега връзка, която излезе наяве, след като Хуанг се оттегли от поста си вследствие на разкритията за отношенията му с две други жени.

Обвиниха Хуанг в нова афера, постът му се разклати

Информационната агенция не назовава последната служителка и заяви, че опитите ѝ да се свърже с нея са били неуспешни.

63-годишният Хуанг подаде оставка в четвъртък след публикации, че е имал афери с Кимбърли Пауъл, вицепрезидент по здравеопазването в Nvidia, и Алис Хуанг, китайски бизнес ръководител, за която американските разузнавателни служби подозират, че работи за Пекин.

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Богатият технологичен гений е женен за Лори Хуанг от повече от 40 години. Двойката има две деца.

Бордът на компанията назначи главния финансов директор Колет Крес за временен главен изпълнителен директор, докато директорите търсят постоянен наследник, съобщава „Ню Йорк Таймс“.

Като във филм: Афери, шпионаж и какво наистина става с лидера на Nvidia

48-годишната Пауъл работи в Nvidia от 2008 г. и е пряко подчинена на Хуанг, посочва „Таймс“, позовавайки се на петима бивши или настоящи служители, които описват подробности за връзката.

По време на годишната конференция за разработчици на компанията в Сан Хосе, Калифорния, през март двамата са били забелязани да демонстрират близост в близък хотел, съобщава вестникът.

Свидетел е заснел срещата, преди да бъде задържан от охраната на Хуанг и да му бъде предложено споразумение за поверителност, според „Таймс“, които уточняват, че не са виждали кадрите.

Скандалът около Алис Хуанг породи отделни опасения, свързани с националната сигурност.

Коя е Кимбърли Пауъл - вицепрезидентът, уличена в афера с шефа Дженсън Хуанг?

Китайската бизнес дама, известна още като Хуанг Лъ - без роднинска връзка с шефа на Nvidia - преди това е била управляващ директор на Megaspeed International, базирана в Сингапур компания за облачни изчисления, която осигурява достъп до усъвършенствани процесори на Nvidia.

Според информацията американските разузнавателни агенции са стигнали до заключението, че тя е била вербувана от Министерството на държавната сигурност на Китай, за да събира информация за ръководителя на Nvidia.

Пекин отхвърли обвиненията в шпионаж, а наличната информация не доказва, че Дженсън Хуанг съзнателно е помагал на китайското разузнаване.

Как се срещнаха Алис и шефът на Nvidia преди шпионския скандал за милиарди

В неделя съоснователят на Nvidia призна, че е изневерил на съпругата си, но не назова публично замесената жена.

Бордът на компанията първоначално изрази доверие в него и започна независимо разследване по случая.

Хуанг, Пауъл и представител на борда не са отговорили на исканията на Ройтерс за коментар, а Алис Хуанг не е била открита.

Последното разкритие идва в момент, когато Nvidia е изправена пред въпроси относно своето ръководство след внезапното напускане на директора, който управляваше компанията от основаването ѝ през 1993 г.

Скандалът с Nvidia ескалира: Нови разкрития за аферата и шпионажа около Дженсън Хуанг

Председателят на Комисията по външни работи към Камарата на представителите Брайън Маст (републиканец от Флорида) заяви пред репортери в четвъртък, че екипът на Хуанг е потвърдил, че той ще даде показания пред Конгреса, след като в сряда Маст и двама други председатели на комисии от Републиканската партия го заплашиха с призовка.

Компанията Nvidia е потърсена за коментар от „Поуст“.