Д есетки пътници пострадаха при сблъсък на два пътнически влака близо до централната железопътна гара в Прага тази сутрин, съобщиха чешките служби за спешна помощ, цитирани от ДПА.
Сред пострадалите е и български гражданин, който живее от години в Чехия, съобщиха от Министерството на външните работи. Той е бил откаран в болница за прегледи, след което е освободен.
Жертва и десетки ранени при сблъсък между влакове в Чехия
Българското посолство в Прага поддържа връзка с мъжа. По последна информация той е в добро здравословно състояние и няма установени травми или наранявания.
Четирима души са в тежко състояние, 12 s наранявания, а 30 са получили леки травми, посочват спасителните служби.
Инцидентът е станал на мост над оживена улица в близост до гарата, съобщиха от пожарната служба. На място са изпратени полицейски екипи, пожарникари и екипи на спешна медицинска помощ.
Два влака се сблъскаха в Чехия, има загинали и десетки ранени
Движението по ключовата железопътна линия през чешката столица е спряно. Влаковете, пътуващи на дълги разстояния, са пренасочени към други гари, откъдето пътниците могат да продължат пътуването си с метрото.
Според първоначалната информация влаковете са се сблъскали с ниска скорост около 07:00 ч. сутринта местно време.
Засега не е ясно защо двата влака са се намирали на един и същи коловоз.
Министърът на транспорта на Чехия Иван Беднарик определи сблъсъка като много сериозен инцидент и заяви, че причините и обстоятелствата около него се разследват. Очаква се разчистването на мястото на катастрофата да отнеме няколко часа.
Dozens injured after trains collide head-on in Prague https://t.co/Oqwat0Fsnf— BBC News (World) (@BBCWorld) November 17, 2026