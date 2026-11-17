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Д есетки пътници пострадаха при сблъсък на два пътнически влака близо до централната железопътна гара в Прага тази сутрин, съобщиха чешките служби за спешна помощ, цитирани от ДПА.

Сред пострадалите е и български гражданин, който живее от години в Чехия, съобщиха от Министерството на външните работи. Той е бил откаран в болница за прегледи, след което е освободен.

Жертва и десетки ранени при сблъсък между влакове в Чехия

Българското посолство в Прага поддържа връзка с мъжа. По последна информация той е в добро здравословно състояние и няма установени травми или наранявания.

Четирима души са в тежко състояние, 12 s наранявания, а 30 са получили леки травми, посочват спасителните служби.

Инцидентът е станал на мост над оживена улица в близост до гарата, съобщиха от пожарната служба. На място са изпратени полицейски екипи, пожарникари и екипи на спешна медицинска помощ.

Два влака се сблъскаха в Чехия, има загинали и десетки ранени

Движението по ключовата железопътна линия през чешката столица е спряно. Влаковете, пътуващи на дълги разстояния, са пренасочени към други гари, откъдето пътниците могат да продължат пътуването си с метрото.

Според първоначалната информация влаковете са се сблъскали с ниска скорост около 07:00 ч. сутринта местно време.

Засега не е ясно защо двата влака са се намирали на един и същи коловоз.

Министърът на транспорта на Чехия Иван Беднарик определи сблъсъка като много сериозен инцидент и заяви, че причините и обстоятелствата около него се разследват. Очаква се разчистването на мястото на катастрофата да отнеме няколко часа.