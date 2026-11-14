Кожените якета на Дженсън Хуанг се оказаха показателни - тайният код в облеклото на технологичните милиардери

Дженсън Хуанг, главният изпълнителен директор на Nvidia, който съвсем наскоро подаде оставка заради аферата си с жена, заподозряна, че е китайски шпионин, притежава характерна естетика, която го отличава от тълпата технологични величия в Силициевата долина.

63-годишният Хуанг изнася ключови речи, появява се на видеоконференции и дори излиза на по питие с любовницата си в своето запазено кожено яке. Той е истински ценител на тези луксозни дрехи. Любимите му модели включват яке на Том Форд за 9000 долара с релеф на крокодилска кожа и друг байкърски дизайн с ефектна яка с тик-так копче. Предупредителните знаци винаги са били налице: това е гардеробният еквивалент на това да изчерпиш кредитния си лимит за Порше 911 по време на криза на средната възраст, пише Independent.

Въпреки това модните предпочитания на Хуанг следват ясен технологичен шаблон. Изглежда, че за да успееш в Силициевата долина, ти трябва запазена униформа. Покойният съосновател на Apple Стив Джобс наложи тенденцията с емблематичното си черно поло на Исей Мияке, сините дънки Levi’s 501 и маратонките New Balance. Сред новото поколение властелини на изкуствения интелект и социалните мрежи обаче наличието на разпознаваема униформа се е превърнало в задължително условие, още преди да изнесеш първата си реч на конференция TED за бъдещето на чиповете с изкуствен интелект или за възможностите на компанията ти за кръвни тестове. По-долу разглеждаме униформите на технологичните милиардери злодеи - някои вече паднали от власт, други все още на върха - и какво говорят техните избори на облекло за самите тях.

Елизабет Холмс

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Най-отличителната униформа от всички принадлежи на Елизабет Холмс, опозорената основателка на Theranos, която в момента излежава 11-годишна присъда в затвора за измама на инвеститори. Нейният външен вид е осмиван в попкултурата до втръсване. Тя стана известна като най-младата жена милиардер в света, натрупала сама богатството си, появявайки се на корицата на списание Forbes през 2014 г. в черно тънко поло в стила на Джобс, тесни панталони тип „цигара“ и подходящ елек. Също толкова скандални са косата и гримът ѝ: непокорни руси кичури, прибрани в нисък кок, блед коректор под очите, дебели линии черна очна линия по миглите и набързо нанесено червено червило. По онова време тя възприе визията с полуполо, за да излъчва енергията на Стив Джобс и да утвърди властта си в компанията. Но тази година прочутият ансамбъл на Холмс се превърна в шега за Хелоуин след излизането на налудничавия документален филм на Нейтън Фийлдър „Можеш да видиш всичко“. Поло блузата може да те отведе само донякъде.

Марк Зукърбърг

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Зукърбърг, който основа Facebook през 2004 г., първоначално имаше съвсем стандартен, раздърпан вид на технологичен маниак. Той залагаше на тесни дънки, вярност към прилепналата сива тениска и мечта за взаимосвързано бъдеще. Това беше онзи тип зубърска визия, която подсказва, че мозъкът му е толкова зает да бъде умен през цялото време, че дрехите са просто досадно неудобство. Но през 2024 г. той направи категоричен завой към уличната мода. Зук пусна прическата си тип „Юлий Цезар“ да порасне в свободни къдрици, сложи сребърна верижка и започна да носи дизайнерски широки тениски (от онзи квадратен модел, който има къси ръкави, но някак успява да покрие целия бицепс). Съвсем наскоро той беше заснет да изглежда като герой от сериала „Йелоустоун“ в дебело палто от овча кожа.

Джеф Безос

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Подобно на Зук, основателят на Amazon също преоткри външния си вид през последните години. Когато започваше, Безос носеше стандартни костюми, които не му стояха добре, но сега има слабост към прилепнали поло тениски и слънчеви очила тип „авиатор“. В наши дни изглежда се опитва да постигне напомпана естетика на Железния човек, срещнал „Мисията невъзможна“, с изпъкнали мускули, които се виждат под дизайнерските му дрехи. Понякога, ако присвиете леко очи, той прилича малко на Мистър Пропър.

Илон Мъск

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Този случай е по-труден за дефиниране. Стилът на Илон Мъск е толкова криволичещ и хаотичен, колкото и новинарският му поток в платформата X. Той премина през ера на космически каубой, готик ера на движението MAGA и ера на сатирични тениски с щампи. Излъчването му не е внимателно режисирано като при останалите, но предполагам, че това просто говори за неговата непостоянна и непредсказуема природа. Той току-що загуби 446 милиона долара в дарения в подкрепа на републиканците на междинните избори, неговият Cybertruck постепенно се извежда от употреба и излезе нов съкрушителен филм за него. Да не забравяме и момента, в който носеше готическа бейзболна шапка с надпис MAGA, черни слънчеви очила и дълго черно палто в Белия дом.

Сам Алтман

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Съоснователят на OpenAI е един от последните останали технологични милиардери, които все още поддържат небрежен стил от ерата на филма „Социалната мрежа“. Облича костюм, когато се налага, но обикновено може да бъде видян с пуловери с обло деколте, дънки и маратонки. Но с милиардите долари, които печели от своята поглъщаща огромно количество енергия империя ChatGPT, бих;e предположилr, че скоро го очаква пълна промяна с помощта на стилист - точно както при Зук и Безос преди него.

Дженсън Хуанг

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Вече знаем за навика на Хуанг да носи кожени якета. Но какво - или кой - е неговото модно вдъхновение? Интересното е, че Хуанг твърди, че съпругата му от 40 години Лори Хуанг и дъщеря му избират дрехите му. Той поддържа тази визия от доста време. Носеше кожено яке на корицата на списание Time през 2021 г. През юли тази година едно от носените и подписани от Хуанг якета на Том Форд беше продадено на търг на Sotheby’s за 960 000 долара. Какво говори това за него? Че е уверен в себе си мъж, готов да скочи на мотоциклет във всеки един момент? Е, той със сигурност притежава завидно самочувствие - стои зад компанията, която продава чип за обработка на данни, ключов за развитието на изкуствения интелект, тоест за бъдещето на ChatGPT и други подобни платформи - на практика най-доходоносното нещо, което някой в света може да притежава в момента. Може би цялата тази власт му е завъртяла главата, но в крайна сметка колекцията му от якета ни казва също, че той е мъж, достигнал определен преломен момент в живота си. Онзи тип криза на средната възраст, при която те хващат в извънбрачна афера с предполагаем китайски шпионин. Какво ти пука за спортните коли и моторите Харли Дейвидсън.