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А н Хатауей официално вече е майка на три деца. 43-годишната звезда от продължението на „Дяволът носи Прада“ и съпругът ѝ Адам Шулман са посрещнали третото си бебе, съобщава People.

Новото попълнение в семейството се присъединява към двамата им по-големи синове – 10-годишния Джонатан и 6-годишния Джак.

Тайната бременност и „изненадата в последната секунда“

Актрисата сподели вълнуващата новина, че очаква трето дете, още на 19 юни чрез емоционално видео в Instagram. В кадрите Хатауей, облечена в ефирна бяла рокля, разкри наедрялото си коремче под звуците на песента „Baby I’m Yours“ на Барбара Луис. Преди това тя успя да запази бременността си в тайна по време на цялото международно промоционално турне за „Дяволът носи Прада 2“, тъй като искала фокусът да остане върху филма и да обяви новината при свои условия.

По-късно в шоуто Late Night with Seth Meyers актрисата призна с усмивка, че самата тя и съпругът ѝ са били шокирани, когато разбрали за бременността.

„Беше невероятно! Имам предвид, знаехме какво правим, но бяхме толкова изненадани, че се получи. Наричаме това бебе нашия „кош в последната секунда““, пошегува се тя.

В очакване на голямата промяна

През октомври, само седмици преди раждането, звездата от трилъра Verity сподели в предаването CBS Mornings, че се наслаждава на последните моменти, в които са семейство от четирима.

„Въодушевени сме и на седмото небе от щастие, но в момента сме фокусирани върху това да попием усещането да бъдем четирима, защото всичко ще се промени за нас, но най-вече за децата ни. Те са на 10 и почти на 7 години, така че от доста време сме в този състав и ни предстои да прекрачим този прекрасен праг заедно“, каза тогава Хатауей.