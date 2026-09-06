Свят

АзГ получава 44,5% на регионалния вот в Саксония-Анхалт според екзитпол

Според първия екзитпол крайнодясната партия повече от удвоява резултата си от 2021 г. и води убедително пред ХДС

Обновена преди 1 час / 6 септември 2026, 19:36
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  • Крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ) печели убедително изборите в Саксония-Анхалт с 44,5%, повече от два пъти спрямо резултата ѝ от 2021 г.
  • ХДС на премиера Свен Шулце пада до 18,5% при 37,1% преди пет години; „Левите“ и „Зелените“ получават съответно 9,5% и 9%.
  • Дали АзГ ще спечели абсолютно мнозинство зависи от това кои по-малки партии ще преминат 5-процентната бариера и ще влязат в регионалния парламент.

За първи път след Хитлер, крайнодесните с победа в Германия

Крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ) води убедително на днешните регионални избори в източната германска провинция Саксония-Анхалт, показват първите прогнозни резултати след затварянето на избирателните секции.

Според екзитпол на обществената телевизия А Ер Де АзГ получава 44,5% от гласовете – повече от два пъти спрямо 20,8%, получени на изборите през 2021 г. – и постига най-добрия си резултат на регионални избори досега. Християндемократическият съюз (ХДС) на премиера на провинцията Свен Шулце остава далеч назад с 18,5% спрямо 37,1% преди пет години.

„Левите“ получават 9,5%, „Зелените“ – 9%, а Германската социалдемократическа партия – 8%. Съюзът „Сара Вагенкнехт“ е точно на 5-процентната бариера за влизане в регионалния парламент, докато Свободната демократическа партия остава извън него с 2%.

Ройтерс отбелязва, че евентуално абсолютно мнозинство на АзГ ще зависи и от това кои по-малки партии ще преминат 5-процентната изборна бариера.

Германската партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) „написа история“ с убедителната си победа на изборите в Саксония-Анхалт , заяви регионалният ѝ лидер Улрих Зигмунд  в интервю за обществената телевизия А Ер Де след обявяването на първите прогнозни резултати.

„Нуждаем се от фундаментална политическа промяна в тази страна, от политика, която най-сетне отново да се грижи за собствените ни интереси, за собствената ни страна“, заяви Зигмунд.

Зигмунд каза, че партията му ще потърси контакт с всички политически сили, които искат да водят по-добра политика.

„Подаваме ръка на всички демократични сили, които искат да водят по-добра политика“, каза политикът. Той добави, че по теми като миграцията и вътрешната сигурност не може да има компромиси.

Според екзитпол на А Ер Де АзГ получава 44,5% от гласовете – повече от два пъти спрямо 20,8%, получени на изборите през 2021 г. – и постига най-добрия си резултат на регионални избори досега.

Зигмунд се надява да стане първият представител на АзГ, оглавил правителството на една от 16-те германски провинции, но екзитполовете сочат, че партията е останала малко под абсолютното мнозинство в провинциалния парламент в Магдебург, посочи ДПА.

АзГ никога досега не е участвала в управляваща коалиция в нито една от 16-те германски провинции, нито на федерално равнище, тъй като всички останали основни партии отказват да си сътрудничат с нея – политика, известна като „защитна стена“. 

Източник: БТА, Любомир Мартинов    
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