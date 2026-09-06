След случая с дрона: Германия изгражда "киберкупол" срещу саботажи

Г ермания подготвя мащабен пакет от мерки за засилване на защитата си срещу атаки с дронове, кибернамеса и други форми на предполагаем руски саботаж. Плановете идват след неуспешната атака с дрон на германско летище миналия месец, предаде "Ройтерс", позовавайки се на публикация в германския вестник "Билд".

Германската полиция получи правомощия да прихваща и сваля дронове

Вътрешният министър на Германия Александер Добринт заяви пред изданието, че хибридните атаки от страна на Русия вече са се превърнали в част от ежедневието.

"Тези атаки ще се засилят, но ние можем да се отбраняваме и защитаваме", заяви Добринт.

Повече правомощия срещу дронове

Според "Билд", който се позовава на германското Министерство на вътрешните работи, способностите на полицията за противодействие на дронове ще бъдат значително разширени.

Предвижда се създаването на екипи за бързо реагиране, които ще бъдат разположени в различни градове. Те ще имат задача да защитават въздушното пространство над ключови транспортни обекти и правителствени сгради.

Плановете предвиждат и нови правомощия за компаниите, които управляват критична инфраструктура. Оператори на енергийни обекти и производители на въоръжение например ще могат не само да засичат дронове, но и активно да предприемат действия срещу тях.

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Германия планира "киберкупол"

Сред мерките е и създаването на национален защитен "киберкупол" – мрежа от сензори и други технологии, предназначени за откриване и противодействие на потенциални кибератаки.

Берлин планира едновременно с това да разшири използването на изкуствен интелект, биометрично лицево разпознаване и видеонаблюдение.

Подобни технологии могат да бъдат използвани например на железопътни гари и други обществени места за идентифициране на хора, които са заподозрени в подготовка или извършване на саботаж.

Германия готви план срещу хибридните заплахи от Русия

Москва отхвърля обвиненията

Русия отхвърля обвиненията, че стои зад операции за саботаж в Западна Европа. Москва отрича и да има роля в атаката с дрон на германското летище.

Представител на руското външно министерство определи обвиненията като "антируски действия".

Германия обаче разглежда заплахата от хибридни атаки като все по-сериозна част от националната си сигурност.

МВР на Федералната република все още не е отговорило на писменото запитване на Ройтерс за коментар по информацията.