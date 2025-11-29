Свят

Германската крайнодясна партия "Алтернатива за Германия" създаде нова младежка организация

Учредителният конгрес на младежката организация бе съпътстван от големи протести

29 ноември 2025, 16:51
Германската крайнодясна партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) създаде днес нова младежка организация на име "Поколение Германия"
Източник: БТА

Г ерманската крайнодясна партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) създаде днес нова младежка организация на име "Поколение Германия", предаде ДПА.

Учредителният конгрес на младежката организация бе съпътстван от големи протести.

Над 800 души участваха в учредяването на новата организация, която, за разлика от предшестващата я "Млада Алтернатива" се планира да бъде тясно свързана с АзГ.

Няколко души бяха леко ранени на демонстрациите против учредяването на "Поколение Германия".

Полицията съобщи, че са били леко ранени също 10-15 служители на реда.

Източник: БТА/Божидар Захариев    
