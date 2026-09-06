Иран към САЩ: Времето на пропорционалните ответни действия свърши

Иранският парламент предупреди, че страната ще отговаря на американски атаки по-бързо, по-тежко и „по-болезнено“, като досегашните ответни удари били само началото.

Председателят Мохамад Багер Галибаф посочи „вътрешното единство“ и „външното възпиране“ като ключови за Иран, на фона на сериозни икономически проблеми - инфлация, безработица и валутни колебания.

Заплахите идват след американските удари по три ирански петролни танкера и предупреждението на СЕНТКОМ, че САЩ са готови да унищожат останалия ирански танкерен флот.

Iran’s Parliament Speaker Ghalibaf says new attacks on the country will “meet a faster, heavier and more painful response”, adding that Tehran’s responses to US strikes would no longer be “proportionate.”



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Иран ще отговаря на американските атаки по-бързо и по-сурово, заяви председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф, цитиран от държавната информационна агенция ИРНА, предаде ДПА.

По думите му „правилата на играта“ са се променили и всяка атака срещу интересите или сигурността на Иран ще бъде последвана от по-бърз, по-тежък и по-болезнен отговор. САЩ трябва да разберат, че времето на пропорционалните ответни действия е отминало, а неотдавнашните атаки срещу американски военни бази са били само началото.

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Галибаф обърна внимание и на тежкото икономическо положение в Ислямската република. Според него колебанията във валутните курсове, инфлацията и безработицата оказват сериозен натиск върху живота на хората.

Той определи „вътрешното единство“ и „външното възпиране“ като важни инструменти в конфликта със САЩ. По думите му изявления или действия, които отслабват тези два фактора, противоречат на препоръките на върховния лидер Моджтаба Хаменей.

Агенцията отбелязва, че той заяви това на фона на ескалацията на военните действия във водите около Иран и обявената от американската армия нова тактика.

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Вчера адмирал Брад Купър, командващ Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), заяви: „Ако стреляте по два от нашите кораби, ще ви наложим още по-висока икономическа цена – като унищожим три от вашите.“ Купър заяви още, че американската армия е готова да унищожи сравнително малкия и незащитен ирански танкерен флот.

САЩ атакуваха и извадиха от строя три ирански петролни танкера, след като СЕНТКОМ съобщи, че Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) е изстрелял балистични ракети по два американски военни кораба, без да им причини щети.