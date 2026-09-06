Зеленски започна среща с Уиткоф и Къшнър в Киев за мирни преговори

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Володимир Зеленски започна в Киев среща с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, пристигнали с влак от Полша.

Украинският президент заяви готовност за „конструктивни преговори“ и подчерта нуждата от мир, гаранции за сигурност и справедливо и устойчиво следвоенно споразумение.

Срещата е част от нов етап в американските мирни усилия, след като ден по-рано Уиткоф и Къшнър разговаряха над три часа с Владимир Путин в Москва.

🇺🇦 🇺🇲 Zelensky sets the tone as Witkoff and Kushner arrive for talks in Kyiv: “Ukraine has always been and will remain constructive.”

His message also establishes three markers before hearing what the U.S. envoys brought back from Moscow: peace, security guarantees, and a… — The Tectonic (@thetect0nic) September 6, 2026

Украинският президент Володимир Зеленски започна среща с американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Киев, потвърди той в публикация в социалната мрежа “Екс”, предаде ДПА.

Пратениците пристигнаха с влак от Полша и бяха посрещнати на гарата в Киев от началника на кабинета на Зеленски Кирило Буданов, както беше показано във видео на информационна агенция УНИАН.

Zelensky receives U.S. envoys Steve Witkoff and Jared Kushner in Kyiv for peace talks. pic.twitter.com/5IyPnnaDmT — Conflict Radar (@Conflict_Radar) September 6, 2026

Малко преди пристигането на американските пратеници украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев е готов за “конструктивни преговори”. “Интересуваме се да приближим края на войната. Нужен е мир. Нужни са гаранции за сигурността. Нужен е справедлив и устойчив мир след войната. Готови сме с предложения”, написа той в приложението “Телеграм”.

Посещението бележи нова фаза от усилията на САЩ за постигане на мир. Вчера Къшнър и Уиткоф бяха в Москва за преговори с руския президент Владимир Путин, които продължиха повече от три часа.