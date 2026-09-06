България

Зеленски започна среща с Уиткоф и Къшнър в Киев за мирни преговори

Американските пратеници пристигнаха с влак от Полша след вчерашните си разговори с Владимир Путин в Москва

6 септември 2026, 15:53
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  • Володимир Зеленски започна в Киев среща с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, пристигнали с влак от Полша.
  • Украинският президент заяви готовност за „конструктивни преговори“ и подчерта нуждата от мир, гаранции за сигурност и справедливо и устойчиво следвоенно споразумение.
  • Срещата е част от нов етап в американските мирни усилия, след като ден по-рано Уиткоф и Къшнър разговаряха над три часа с Владимир Путин в Москва.

Украинският президент Володимир Зеленски започна среща с американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Киев, потвърди той в публикация в социалната мрежа “Екс”, предаде ДПА. 

Пратениците пристигнаха с влак от Полша и бяха посрещнати на гарата в Киев от началника на кабинета на Зеленски Кирило Буданов, както беше показано във видео на информационна агенция УНИАН. 

Малко преди пристигането на американските пратеници украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев е готов за “конструктивни преговори”. “Интересуваме се да приближим края на войната. Нужен е мир. Нужни са гаранции за сигурността. Нужен е справедлив и устойчив мир след войната. Готови сме с предложения”, написа той в приложението “Телеграм”. 

Посещението бележи нова фаза от усилията на САЩ за постигане на мир. Вчера Къшнър и Уиткоф бяха в Москва за преговори с руския президент Владимир Путин, които продължиха повече от три часа.  

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
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