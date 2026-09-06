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В страната днес са регистрирани множество пожари, включително край жп гарата в Горно Сахране, където огънят временно спря влаковото движение между Тъжа и Сахране.

Пожари са избухнали още в София, Габрово, Бял извор и Стара Загора, като в Габрово задимяването наложи препоръки към жителите да останат на закрито и да затворят прозорците.

Само през изминалото денонощие са потушени 145 пожара в страната, при които са пострадали четирима души.

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Пожари пламнаха на няколко места в страната днес.

Седем пожарни екипа бяха изпратени да потушават огъня, възникнал на гарата в село Горно Сахране. Заради пожара за часове беше преустановено движението на влаковете в участъка Тъжа – Сахране. Пламъците засегнати треви, храсти и изоставени овощни градини, но беше ограничено разпространението на огъня към селото.

В София пожар възникна в сухи треви и храсти в близост до летище „Васил Левски“ в столичния квартал „Христо Ботев“.

Източник: NOVA

Два пожара вдигнаха пожарникарите на крак в Габрово. Единият беше в района на квартал „Горни Бакойци“. Заради задимяването в района местните власти препоръчаха на хората да не излизат и да затворят плътно прозорците и вратите си. Другият пожар обхвана Регионалното депо за отпадъците в Габрово.

Пожар горя и в землището на опанското село Бял извор. Пламъците тръгнаха от нива, а на място бяха изпратени два пожарни екипа.

В старозагорския квартал „Лозенец“ също имаше пожар. От началото на деня огнеборците в област Стара Загора са се отзовали на 12 сигнала за произшествия, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Общо 145 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, пострадали са четирима души, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на официалния си сайт.