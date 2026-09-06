Скандал заради незаконно издадени документи в австрийското посолство в Лондон

А встрийското посолство в Лондон е въвлечено в случай на злоупотреба при издаването на задгранични документи. Австрийски електронни медии съобщават, че са били незаконно издадени 79 документа на общо 39 души.

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Информацията е изнесена от австрийската външна министърка Беате Майнъл-Райзингер в отговор на парламентарен въпрос.

„Издаването е било незаконно, тъй като не е било изпълнено изискването за австрийско гражданство“, заяви Майнъл-Райзингер.

Всички установени документи са били обявени за невалидни и са били отнети.

Разследването продължава

Все още не е ясно дали става дума единствено за задгранични паспорти. В отговор на запитване от австрийската информационна агенция АПА Министерството на външните работи не е предоставило подробности за вида на документите.

От ведомството обясняват, че допълнителна информация на този етап не може да бъде разгласявана, за да не бъде застрашено текущото разследване на Федералната служба за превенция и борба с корупцията.

Не са известни и самоличностите на хората, получили документите, нито целта, за която са били използвани.

„Това не е маловажен въпрос“

Парламентарното запитване е отправено от говорителката на Зелените по въпросите на външната и европейската политика Мери Дисоски.

„79 незаконно издадени задгранични документи за 39 лица без австрийско гражданство не са маловажен въпрос. До днес остава без отговор кой е получил тези документи и за какво са били използвани. Това са ключови въпроси, свързани със сигурността, на които трябва да се даде изчерпателен отговор“, заяви Дисоски пред АПА.

Тя поставя и въпроса дали документите са били издавани срещу заплащане.

„Не е ясно дали това е направено срещу пари“, допълва Дисоски.

Какво се случва със служителката?

Сред поставените въпроси е и какви дисциплинарни мерки са предприети спрямо служителката, за която има подозрения, че е участвала в незаконното издаване на документите.

Външната министърка Беате Майнъл-Райзингер е отговорила, че заподозряното лице „вече не фигурира в състава на Министерството на външните работи“.

Властите продължават да изясняват обстоятелствата около случая, включително как са били издадени документите, кои са получателите им и дали зад действията са стояли финансови мотиви.