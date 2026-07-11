„Алтернатива за Германия“ представи 100-дневен план преди ключови провинциални избори

К райнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) представи днес план за действие, основни приоритети в който са повече центрове за задържане на мигранти и схема за задължителна работа за търсещите убежище, преди ключови провинциални избори по-късно тази година, предаде ДПА.

Кандидатът на АзГ за премиер на източната провинция Саксония-Анхалт Улрих Зигмунд представи в Магдебург програмата за първите 100 дни на власт, ако партията успее да спечели провинциални избори в страната за първи път.

Според социологическите проучвания противопоставящата се на имиграцията АзГ има значителна преднина в Саксония-Анхалт пред консервативния Християндемократически съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц преди изборите на 6 септември. Освен това тя е начело и в друга източна провинция - Мекленбург - Предна Померания, където изборите са две седмици по-късно.

АзГ никога не е участвала в управляваща коалиция на ниво провинция, тъй като другите основни партии отказват да работят с нея, следвайки т. нар. политика на „защитна стена“.

Според проучване от тази седмица обаче АзГ е на първо място в Саксония-Анхалт с 41% подкрепа, което е близо до необходимото за получаване на абсолютно мнозинство в местния парламент. Това би позволило на АзГ да заобиколи „защитната стена“ и да поеме контрола на правителство на ниво германска провинция за първи път.

Представената днес програма на партията също така включва специални часове за децата на хората, търсещи убежище, както и наемането на пазачи в „проблемни училища“.

АзГ също така иска да прекрати договорите радиоразпръскване, да намали финансирането за свързани с партии фондации и програми за насърчаване на демокрацията и да предостави подкрепа за получаване на шофьорски книжки. Знамето с цветовете на дъгата, което е символ на ЛГБТ+ общността, ще бъде забранено и вместо това в училищата ще се развява германският национален флаг, каза още партията.

„Хората искат политическа промяна“, заяви Зигмунд. „Всички други партии сега постоянно говорят за нас; те нямат собствени позиции“, добави той.

Експерти предупреждават, че плановете, очертани в 100-дневната програма ще срещнат значителни юридически и логистични затруднения, отбелязва ДПА.