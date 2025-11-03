Подпалиха колата на водещ политик от "Алтернатива за Германия" в Хамбург

А втомобилът на водещ политик от крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) беше подпален днес пред дома му в северния град Хамбург, предаде ДПА.
Колата е на Бернд Бауман, парламентарен секретар на АзГ в Бундестага – долната камара на германския парламент.
Last night the car of the AfD politician Dr. Bernd Baumann was set on fire outside his home.— Martin Sellner (@Martin_Sellner) November 3, 2025
3 other cars caught fire and were also destroyed.
This is antifa terrorism in Germany.
My car & my parents car were also burned down, years ago.
The state does nothing - they persecute… pic.twitter.com/iRXuMDLg4P
Говорител на полицията заяви, че случаят се разследва като умишлен палеж.
#Zeugenaufruf nach mutmaßlich politisch motivierter Sachbeschädigung 🔎— Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) November 3, 2025
📅 03.11.2025, 03:15 Uhr
📍 #Othmarschen, Trenknerweg
Heute Morgen brannten mehrere Autos zum Teil vollständig aus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hörten Anwohnende zunächst laute Knallgeräusche und… pic.twitter.com/9H3hixhvkc
Офисът на Бауман заяви, че той е бил събуден от охраната малко след инцидента, станал около 3:20 ч. местно време (4:20 ч. българско). Видео, предоставено от офиса на Бауман, показва три изгорели автомобила и четвърта кола с щети от пожар.
Полицията по-рано съобщи за няколко изгорели автомобила в района Отмаршен в северната част на Хамбург. Една от колите вероятно е била подпалена рано сутринта. След това пожарът се обхванал още три паркирани наблизо автомобила, преди да бъде потушен от огнеборците.