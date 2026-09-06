Свят

Полша проверява обект от Беларус за предполагаемо нарушение на въздушното пространство

Полската армия е задействала военен хеликоптер, който трябва да установи какъв е обектът

6 септември 2026, 16:22
Полша проверява обект от Беларус за предполагаемо нарушение на въздушното пространство
Хеликоптери по време на учение в Полша, 17 септември 2025 г.   
Източник: БТА
  • Полските въоръжени сили установиха, че предполагаемият обект от Беларус всъщност е било ято птици.
  • Проверката с военен хеликоптер потвърди, че няма заплаха за полското въздушно пространство и националната сигурност.
  • Летището в Жешув, което временно беше затворено заради операцията, възобнови нормалната си работа.

Въоръжените сили на Полша заявиха, че след направена проверка е установено, че няма опасност за въздушното пространство на страната, предаде Ройтерс.

По-рано полските въоръжени сили заявиха, че имат съмнение за предполагаемо нарушаване на полското въздушно пространство от обект, идващ от Беларус. Задействан бе военен хеликоптер, който да установи какъв е обектът.

Полското министерство на отбраната: Неизвестен обект навлезе във въздушното пространство на Полша

След проверка бе установено, че става дума за ято птици и че няма заплаха за сигурността на страната.

Полската служба за управление на въздушния трафик заяви, че летището на град Жешув, за което малко по-рано бе съобщено, че спира временно дейността си, за да осигури свобода на действие на военната авиация, е възобновило дейността си.

 

Източник: БТА,     
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