Полша проверява обект от Беларус за предполагаемо нарушение на въздушното пространство

Хеликоптери по време на учение в Полша, 17 септември 2025 г.

Полските въоръжени сили установиха, че предполагаемият обект от Беларус всъщност е било ято птици.

Проверката с военен хеликоптер потвърди, че няма заплаха за полското въздушно пространство и националната сигурност.

Летището в Жешув, което временно беше затворено заради операцията, възобнови нормалната си работа.

❗️ Czynności sprawdzające dotyczące podejrzenia naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej zostały zakończone.



W wyniku przeprowadzonej weryfikacji ustalono, że zarejestrowane przez systemy radiolokacyjne wskazania nie były związane z naruszeniem polskiej… pic.twitter.com/6zTvYnzU2K — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 6, 2026

Въоръжените сили на Полша заявиха, че след направена проверка е установено, че няма опасност за въздушното пространство на страната, предаде Ройтерс.

По-рано полските въоръжени сили заявиха, че имат съмнение за предполагаемо нарушаване на полското въздушно пространство от обект, идващ от Беларус. Задействан бе военен хеликоптер, който да установи какъв е обектът.

Полското министерство на отбраната: Неизвестен обект навлезе във въздушното пространство на Полша

След проверка бе установено, че става дума за ято птици и че няма заплаха за сигурността на страната.

Полската служба за управление на въздушния трафик заяви, че летището на град Жешув, за което малко по-рано бе съобщено, че спира временно дейността си, за да осигури свобода на действие на военната авиация, е възобновило дейността си.