България

Пожарът над село Антон се разгаря отново, пламъците тръгнаха към боровата гора

Кметът на селото Андрей Симов отправи призив към доброволци да се включат в гасенето

Василена Василева Василена Василева

6 септември 2026, 13:32
Пожарът над село Антон се разгаря отново, пламъците тръгнаха към боровата гора
Източник: Община Антон

П ожарът над село Антон отново е активен, а силният вятър го носи надолу по склона към боровата гора. Кметът на селото Андрей Симов отправи призив към доброволци да се включат в гасенето.

Гасенето на пожара над село Антон продължава

„Моля всеки, който има възможност, да се отзове до „Пресечения камък“, местност „Сикериша“. На място работят екипи на пожарната и Национален парк „Централен Балкан“, казва той, цитиран от NOVA.

„Предвид сложната обстановка и силния вятър, всеки, който успее да се качи до Пресечения камък, да не се включва преди да наредят пожарникарите“, призовава още Симов.

Горски пожар пламна в Стара планина над село Антон

Огънят пламна в началото на септември в землището на село Антон, в местността „Сикириша“, на територията на Национален парк „Централен Балкан“. Районът е труднодостъпен, което допълнително усложнява работата на екипите.

В гасенето участват служители на Дирекция „Национален парк „Централен Балкан“ от парковите участъци „Калофер“, „Тъжа“, „Карлово“, „Клисура“ и „Тетевен“, както и екип на звеното „Подвижна паркова охрана“. На място са още служители на ДГС – Пирдоп, пожарната, Община Антон и доброволци.

В първите дни екипите успяха да ограничат разпространението на огъня, но силният вятър и сложният терен продължават да затрудняват действията.

Първоначално от общината призоваха гражданите да не посещават района, за да не пречат на пожарникарите и останалите екипи, работещи на терен.

Към момента ситуацията отново се усложнява заради вятъра, който разпространява огъня по склона към боровата гора.

Работата по ограничаването на пожара продължава.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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