Пететажна сграда рухна в Делхи, има загинали

- Двама души са загинали при срутването на пететажна сграда в гъстонаселен квартал на Делхи, в която се е помещавал момчешки пансион.
- Спасителите са извадили осем души изпод развалините, петима от които са в критично състояние; според местни жители още 40–50 души може да са затрупани.
- Полиция и спасителни екипи продължават операцията, като засега причината за срутването остава неизвестна.
Десет загинали под срутена сграда в Делхи
Двама души загинаха при срутване на сграда в Делхи и мнозина са затрупани, предаде индийската новинарска агенция ПТИ.
Става дума за 50-годишна пететажна сграда, в която се е помещавал момчешки пансион и намираща се в гъстонаселен квартал, в който има много квартири под наем за студенти. Наблизо е кампусът на Делхийския университет.
Delhi: A building collapsed near Shiv Mandir in Satya Niketan, Moti Bagh, with several people feared trapped under the debris. More details are awaited.— IANS (@ians_india) September 6, 2026
(Visuals from the spot) pic.twitter.com/Lqzh9x4OUb
На място са пристигнали полицейски и спасителни екипи.
Засега осем души са измъкнати изпод развалините, като сред тях са двамата загинали. Петима души са в критично състояние, заяви полицията.
5-storey building collapses in Delhi: Many staying in a PG facility within the building are trapped—most of them Delhi University students#DelhiUniversity #NDRF#BuildingCollapse pic.twitter.com/nloHAFRdWg— Esperanza !!! Blue Tick 🆓 (@Kashif_DXB_KNN) September 6, 2026
Местни жители казват, че 40-50 души все още са затрупани.
Засега не се знае причината за срутването.