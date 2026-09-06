България

ВСС с извънредно работно време в понеделник: Изтича срокът за избор на нови членове

Василена Василева Василена Василева

6 септември 2026, 13:14
ВСС с извънредно работно време в понеделник: Изтича срокът за избор на нови членове
Източник: БТА

Д еловодството на Висшия съдебен съвет (ВСС) премина към извънреден режим на работа през настоящите почивни и празнични дни. Администрацията на кадровия орган ще бъде отворена за магистрати и граждани и в понеделник, на 7 септември, със стандартно работно време от 08:30 до 17:00 часа.

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Причината за извънредните дежурства е необходимостта да се осигури непрекъснат прием на документи, свързани с ключовата процедура за произвеждане на избори за нови членове на ВСС от професионалните квоти на съдиите, прокурорите и следователите.

Предстоящите дни бележат финала на два важни етапа от изборната процедура, стриктно регламентирана в Закона за съдебната власт.

На 6 септември бе крайният срок за внасяне на предложения за издигане на кандидатури за изборни членове на ВСС от квотата на съдиите. Процедурата се осъществява съгласно разпоредбите на чл. 29в, ал. 1 от ЗСВ; а на 7 септември приключва срокът за подаване на задължителните документи от вече издигнатите кандидати за членове на ВСС от квотата на прокурорите (по чл. 29в, ал. 4 от ЗСВ). Пакетът от документи изисква представяне на подробна автобиография, мотиви за кандидатирането, задълбочена концепция за дейността на ВСС и съответните имуществени декларации.

Започва процедурата за попълване на парламентарната квота във ВСС

Кампанията за обновяване на Висшия съдебен съвет вече навлезе в решаващата си фаза, а списъкът с претенденти за местата в кадровия орган се попълва активно.

В битката за прокурорската квота до момента документите си са подали седем утвърдени магистрати, чиито концепции вече бяха публикувани на сайта на ВСС. Това са Иванка Которова, бившият говорител на главния прокурор Сийка Милева, Даниела Попова, Георги Чинев, Марина Ненкова, Ивайло Ангелов и Пламен Петков. Към тях вече започнаха да постъпват и първите писмени въпроси, на които ще трябва да отговарят по време на публичните изслушвания.

Петима кандидати допуснати до избора за членове на ВСС от прокурорската квота

При съдийската квота активността също е висока, като номинации продължават да се внасят буквално до последния момент. Сред официално обявените кандидатури досега се открояват имената на съдиите Красимир Мазгалов, Владимир Вълков, Весела Евстатиева, Стою Згуров и Васил Петков. Прави впечатление силното присъствие на магистрати, които работят в системата на столичните съдилища.

Това са първите кандидатури за новия ВСС

Точният и окончателен брой на претендентите и за двете квоти ще може да бъде обобщен едва след затварянето на деловодството в края на деня на 7 септември.

Предстоящите избори са от изключително значение, тъй като те ще определят професионалното ядро в следващия състав на органа, който ще ръководи и реформира съдебната система през идните години.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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