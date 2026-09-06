Огнен ад в Габрово: Пламъци обхванаха депото за отпадъци

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Пожар е избухнал в Регионалното депо за отпадъци в Габрово, като три пожарни екипа и служители на депото продължават борбата с огъня.

Силният вятър затруднява гасенето, затова се осигуряват допълнителни водоноски, пръст и тежка механизация за запръстяване на засегнатите участъци.

Възможно е задимяване в село Гръблевци, кв. „Младост“ и Северната индустриална зона, като на хората се препоръчва да ограничат престоя навън и да затворят прозорците.

Пожар - над 100 дка гора гори в района на Габрово

Пожар гори в Регионалното депо за отпадъци в Габрово, съобщиха от общинската администрация. Сигналът за пожара е подаден около 11:30 ч., а действията по овладяването му продължават.

На терен са екипи на пожарната, служители на депото и хора от Доброволното формирование към Общината, които работят по овладяването на огъня и запръстяват засегнатите участъци. От Общинско предприятие „Благоустрояване“ осигуряват водоноски.

Източник: БГНЕС

В гасенето участват три пожарни екипа от Габрово и Дряново. Силният вятър в района затруднява работата.

На място са кметът на Габрово Таня Христова и директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) във Велико Търново инж. Станислав Станчев.

Организира се допълнителна тежка механизация от строителни фирми. Осигурява се и допълнително количество пръст, с която ще се запръстяват засегнатите участъци.

Източник: БГНЕС

Възможно е задимяване в района на село Гръблевци, квартал „Младост“ и Северната индустриална зона в Габрово. При наличие на дим се препоръчва хората в засегнатите райони да ограничат престоя на открито и по възможност да затворят прозорците.

Общо 145 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, пострадали са четирима души, съобщиха по-рано днес от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР.