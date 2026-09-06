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Проливни дъждове спират или ограничават движението на влакове в Япония

Железопътният оператор предупреждава за сериозни смущения в движението заради тайфун и метеорологичен фронт

6 септември 2026, 16:56
Проливни дъждове спират или ограничават движението на влакове в Япония
Източник: БТА
  • Японската железопътна компания JR East ще спре или ограничи движението по редица линии в понеделник заради очаквани проливни дъждове в източната и североизточната част на страната.
  • Целодневно ще бъде спрян „Ямагата Шинкансен“ между Фукушима и Шинджо, а движението по няколко линии в Токио и към Сендай също ще бъде ограничено.
  • Метеорологичната агенция предупреждава за силни валежи в Токио и още 12 префектури заради тайфун и метеорологичен фронт, създавайки риск от сериозни затруднения за пътуващите.

Железопътната компания "Ийст Джапан Рейлуей" (East Japan Railway) съобщи, че в понеделник ще преустанови или ограничи движението по някои линии поради очаквани проливни дъждове в източните и североизточните региони на Япония, включително Токио, предаде Киодо.

Според оператора, известен като "Джей Ар Ийст" (JR East), движението на високоскоростния влак „Ямагата Шинкансен“ между гарите Фукушима и Шинджо ще бъде преустановено за целия ден, считано от първия влак.     

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В централната част на Токио движението по кръговата линия „Яманоте“ и други линии ще бъде намалено.

По линия „Тохоку“ операторът ще преустанови или ограничи движението също целия понеделник между Куроисо в префектура Точиги и Сендай в префектура Мияги. Движението на експресните влакове по линия „Джобан“ ще бъде преустановено между Кацута в префектура Ибараки и Сендай.

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Движението по линия „Токайдо“ между Одавара в префектура Канагава и Атами в префектура Шизуока ще бъде преустановено от неделя вечер до около 19:00 ч. в понеделник, докато експресните влакове, включително „Одорико“, ще бъдат отменени през целия ден.

Японската метеорологична агенция предупреди за силни дъждове в Токио и още 12 префектури в навечерието на понеделник, дължащи се на въздействието на тайфун и метеорологичен фронт, като се очаква да възникнат смущения в движението на влаковете, което поражда опасения за сутрешното пътуване до работа и училище.

 

Източник: БТА, Веселина Йорданова    
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