Проливни дъждове спират или ограничават движението на влакове в Япония

- Японската железопътна компания JR East ще спре или ограничи движението по редица линии в понеделник заради очаквани проливни дъждове в източната и североизточната част на страната.
- Целодневно ще бъде спрян „Ямагата Шинкансен“ между Фукушима и Шинджо, а движението по няколко линии в Токио и към Сендай също ще бъде ограничено.
- Метеорологичната агенция предупреждава за силни валежи в Токио и още 12 префектури заради тайфун и метеорологичен фронт, създавайки риск от сериозни затруднения за пътуващите.
「大雨災害の危険高まる」宮城県に線状降水帯半日前予測 JRは9月7日一部運休＜宮城＞｜ミヤテレNEWS NNN https://t.co/elf7rKaj2L— 墨村良守@INSTER Lounge 🍥 (@ek_xEV) September 6, 2026
Железопътната компания "Ийст Джапан Рейлуей" (East Japan Railway) съобщи, че в понеделник ще преустанови или ограничи движението по някои линии поради очаквани проливни дъждове в източните и североизточните региони на Япония, включително Токио, предаде Киодо.
Според оператора, известен като "Джей Ар Ийст" (JR East), движението на високоскоростния влак „Ямагата Шинкансен“ между гарите Фукушима и Шинджо ще бъде преустановено за целия ден, считано от първия влак.
Отменени полети и затворени жп линии: Япония се готви за тайфуна "Лан"
В централната част на Токио движението по кръговата линия „Яманоте“ и други линии ще бъде намалено.
По линия „Тохоку“ операторът ще преустанови или ограничи движението също целия понеделник между Куроисо в префектура Точиги и Сендай в префектура Мияги. Движението на експресните влакове по линия „Джобан“ ще бъде преустановено между Кацута в префектура Ибараки и Сендай.
Ужасяващ тайфун се насочва към Япония, наредиха евакуация
Движението по линия „Токайдо“ между Одавара в префектура Канагава и Атами в префектура Шизуока ще бъде преустановено от неделя вечер до около 19:00 ч. в понеделник, докато експресните влакове, включително „Одорико“, ще бъдат отменени през целия ден.
Японската метеорологична агенция предупреди за силни дъждове в Токио и още 12 префектури в навечерието на понеделник, дължащи се на въздействието на тайфун и метеорологичен фронт, като се очаква да възникнат смущения в движението на влаковете, което поражда опасения за сутрешното пътуване до работа и училище.