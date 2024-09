“Моля, спрете да ме заклеймявате”: Екстремизъм и нацистки лозунги на регионалните избори в Германия

К райнодясна партия спечели регионални избори в Германия за първи път след Втората световна война.

Основаната през 2013 г. партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) с антимиграционна и евроскептична програма събра най-много гласове в източната провинция Тюрингия.

Партията спечели 32,8% от гласовете, следвана от основните консерватори от дясноцентристкия Християндемократически съюз (ХДС) с 23,6%.

За първи път от Втората световна война насам крайнодясна партия печели най-много места в германския парламент. Но е почти сигурно, че АзГ ще бъде изключена от властта от съперничещи си партии.

АзГ се представи добре и в съседната провинция Саксония, където остана на второ място след ХДС само с половин процентен пункт, сочи екзитпол на ZDF.

ХДС, който управлява Саксония от обединението на Германия преди повече от 30 години и е основната опозиционна партия на национално ниво, изглежда ще получи 32% от гласовете в провинцията.

Anti-Establishment Parties Have Triumphed in GThe Eurosceptic party, Alternative for Germany (AfD), won a regional ballot for the first time, surpassing Scholz's ruling coalition.ermany's Regional Elections pic.twitter.com/gWJf2TmZ0t