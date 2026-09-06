Свят

„Климатичен терорист“: Германия започна мащабно издирване след саботаж по електромрежата

Вътрешният министър Александер Добринт заяви, че е много вероятно извършителят да е „климатичен терорист“

6 септември 2026, 15:14
„Климатичен терорист“: Германия започна мащабно издирване след саботаж по електромрежата
Източник: iStock
  • Германската полиция провежда мащабна операция в гората Хамбах край Кьолн за издирване на 48-годишен заподозрян за саботаж срещу електропреносната мрежа.
  • В акцията участват около 100 полицейски автомобила, след като властите публикуваха снимки на издирвания и призоваха гражданите за информация.
  • Вътрешният министър Александер Добринт заяви, че е много вероятно заподозреният да е „климатичен терорист“.

Германската полиция предприе голяма операция по издирване на предполагаем извършител на саботаж срещу националната електропреносната мрежа, предаде днес ДПА.

Операцията протича в гората Хамбах, която се намира на запад от град Кьолн.

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Репортер на ДПА съобщи, че в района на операцията има до сто полицейски автомобила.

От няколко дни е издирван 48-годишен заподозрян.

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Вчера следствието отправи публичен призив за предоставяне на информация за заподозрения, като публикува две негови фотографии.

Германският министър на вътрешните работи Александер Добринт каза, че е много вероятно извършителят да е "климатичен терорист".

Източник: БТА, Божидар Захариев    
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