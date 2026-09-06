„Климатичен терорист“: Германия започна мащабно издирване след саботаж по електромрежата

Германската полиция провежда мащабна операция в гората Хамбах край Кьолн за издирване на 48-годишен заподозрян за саботаж срещу електропреносната мрежа.

В акцията участват около 100 полицейски автомобила, след като властите публикуваха снимки на издирвания и призоваха гражданите за информация.

Вътрешният министър Александер Добринт заяви, че е много вероятно заподозреният да е „климатичен терорист“.

Mit diesem Foto fahndet die Polizei nach dem mutmaßlichen Strom-Saboteur https://t.co/LSzfVdvHJ0 pic.twitter.com/US6LWkGiFE — WELT (@welt) September 6, 2026

Германската полиция предприе голяма операция по издирване на предполагаем извършител на саботаж срещу националната електропреносната мрежа, предаде днес ДПА.

Операцията протича в гората Хамбах, която се намира на запад от град Кьолн.

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Репортер на ДПА съобщи, че в района на операцията има до сто полицейски автомобила.

От няколко дни е издирван 48-годишен заподозрян.

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Вчера следствието отправи публичен призив за предоставяне на информация за заподозрения, като публикува две негови фотографии.

Германският министър на вътрешните работи Александер Добринт каза, че е много вероятно извършителят да е "климатичен терорист".