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Тайфунът „Саудел“ причини тежки наводнения и свлачища в Китай

Трима загинаха, девет са в неизвестност

6 септември 2026, 17:59
Тайфунът „Саудел“ причини тежки наводнения и свлачища в Китай
Спасителни екипи на мястото на калното свлачище в източната китайска провинция Цзянси. 5 септември 2026 г.   
Източник: БТА
  • Трима души са загинали, а поне девет са в неизвестност след кално свлачище в Източен Китай, предизвикано от проливни дъждове и тайфуна „Саудел“.
  • Свлачището е засегнало село в провинция Цзянси и е повредило около 12 къщи; над 5300 души са евакуирани в безопасни райони.
  • „Саудел“ е ударил сушата три пъти в крайбрежните провинции Джъдзян и Фудзиен, като проливните дъждове са причинили свлачища и други бедствия и в съседната Цзянси.

8 жертви и 24 изчезнали при свлачище в Китай

Трима души загинаха и поне девет са в неизвестност след проливни дъждове, причинени от тайфуна „Саудел“, предизвикали кално свлачище в Източен Китай, предаде Асошиейтед прес.

Свлачището е засегнало част от село в окръг Суйчуан, провинция Цзянси, вчера сутринта, като е нанесло щети на около 12 къщи. Спасители са открили телата на двама души днес, съобщи Китайската централна телевизия. Те са били намерени в провинция Хунан, в южната част на централен Китай. Не се уточнява как са загинали, но се посочва, че дъждовете са предизвикали свлачища и други бедствия.

Над 5300 души в страната са евакуирани на безопасни места. Вчера беше съобщено и за още един смъртен случай, свързан с тайфуна в района на Цзянси.

„Саудел“ е достигнал сушата два пъти в провинция Джъдзян на 28 август, а на 3 септември за трети път – вече като тропическа буря – в провинция Фудзиен, съобщи китайската държавна информационна агенция Синхуа. И двете провинции граничат с Цзянси.

Източник: БТА, Елена Инджева    
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