Тайфунът „Саудел“ причини тежки наводнения и свлачища в Китай

Трима души са загинали, а поне девет са в неизвестност след кално свлачище в Източен Китай, предизвикано от проливни дъждове и тайфуна „Саудел“.

Свлачището е засегнало село в провинция Цзянси и е повредило около 12 къщи; над 5300 души са евакуирани в безопасни райони.

„Саудел“ е ударил сушата три пъти в крайбрежните провинции Джъдзян и Фудзиен, като проливните дъждове са причинили свлачища и други бедствия и в съседната Цзянси.

8 жертви и 24 изчезнали при свлачище в Китай

Трима души загинаха и поне девет са в неизвестност след проливни дъждове, причинени от тайфуна „Саудел“, предизвикали кално свлачище в Източен Китай, предаде Асошиейтед прес.

Свлачището е засегнало част от село в окръг Суйчуан, провинция Цзянси, вчера сутринта, като е нанесло щети на около 12 къщи. Спасители са открили телата на двама души днес, съобщи Китайската централна телевизия. Те са били намерени в провинция Хунан, в южната част на централен Китай. Не се уточнява как са загинали, но се посочва, че дъждовете са предизвикали свлачища и други бедствия.

🚗 🌧️ Durante la tarde del sabado un automóvil quedó varado en medio de una fuerte acumulación de agua en un paso deprimido del sector de Gonzalitos, cerca de las salidas hacia Morones Prieto y avenida Pablo González Garza, en el municipio de Monterrey.



En las imágenes se… pic.twitter.com/lF8uILIA22 — INFO7MTY (@info7mty) September 6, 2026

Над 5300 души в страната са евакуирани на безопасни места. Вчера беше съобщено и за още един смъртен случай, свързан с тайфуна в района на Цзянси.

„Саудел“ е достигнал сушата два пъти в провинция Джъдзян на 28 август, а на 3 септември за трети път – вече като тропическа буря – в провинция Фудзиен, съобщи китайската държавна информационна агенция Синхуа. И двете провинции граничат с Цзянси.